Венгрия приблизилась к получению российского газа в обход Украины

Венгрия ищет альтернативные пути газовых поставок / фото: 1news.az

Министр внешней торговли и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о планах строительства сербско-венгерского трансграничного газопровода.

По его словам, это станет возможным вариантом доставки и создания запасов российского природного газа на случай, если РФ прекратит использование украинской ГТС.

Как отмечает zn.ua, 14 июня в Будапеште он и министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербской Республики Александр Антич подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве при строительстве и будущей эксплуатации трансграничного венгерско-сербского интерконнектора для транспортировки природного газа.

Напомним, ранее в Нафтогазе отчитались о начале экспорта газа в Венгрию.