В Нафтогазе отчитались о начале экспорта газа в Венгрию

Украина начала экспорт газа в направлении Венгрии / Reuters

Глава правления Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Андрей Коболев сообщил о том, что Украина начала экспорт газа в направлении Венгрии.

"Укртрансгаз открыл экспорт газа из Украины в направлении Венгрии", - написал Коболев в Facebook.

Как ранее сообщалось, в конце января 2019 года компания бизнесмена Сергея Тигипко ТАС Энергия Страны осуществила тестовые поставки газа в Европу, в направлении Словакии.

Напомним, ранее Коболев заявил, что Украина начала готовиться к прекращению транзита газа.