"Угроза украинскому транзиту": Венгрия сделала шаг к получению газа из Азербайджана

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Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто сообщил, что его страна заинтересована в покупке газа из Азербайджана, поскольку более половины импорта российского газа в венгерское государство поступает через Украину, а новое российско-украинское газовое соглашение еще не подписано.

Глава венгерского МИДа и министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в пятницу, 29 марта, в Баку согласовали договоренность о создании энергетической рабочей группы для подготовки поставок газа, сообщили в пресс-службе правительства Венгрии.

По словам Сийярто, Венгрия заинтересована в том, чтобы с 2021 года приобщиться к увеличенной добыче природного газа в Азербайджане и поставкам газа, предназначенных для Европы.

"…Это чрезвычайно важно для Венгрии, так как диверсификация источников поставок газа на повестке дня уже давно стоит, но это было невозможно из-за разных геологических и региональных причин", — отметил чиновник.

Министр добавил, что конфликт между РФ и Украиной имеет очень серьезное влияние на Центрально-Европейский регион, поскольку соглашение, которое обеспечило бы постоянные поставки газа в Центральную Европу с российской территории через украинскую территорию с начала 2020 года, еще не заключено.

Читайте такжеКиев объяснил, что будет делать в случае провала переговоров по транзиту газа"Это является особенно серьезным вызовом для Венгрии ввиду того, что более половины импорта российского газа в Венгрию поступает через Украину", — заявил Сийярто.

Министр иностранных дел обратил внимание на то, что Азербайджан ежегодно экспортирует 16 млрд кубометров газа в Турцию и Юго-Восточную Европу. Также на Кавказе были открыты три газовых месторождения, запасы которых оцениваются в свыше 500 млрд кубометров.

Ранее стало известно, что Венгрия договорилась с российской стороной о поставках газа на 2020 год, вне зависимости от того, будет ли подписано соглашение о транзите между РФ и Украиной.

Напомним, немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung писала, что в 2020-м Россия не сможет полностью отказаться от транзита через Украину, поскольку альтернативные маршруты не готовы: Турецкий поток все еще находится в зачаточном состоянии, а строительство Северного потока-2 может затянуться.