В 2020 году Россия не сможет полностью отказаться от транзита газа через Украину – Frankfurter Allgemeine Zeitung

26 марта 2019, 19:36

Альтернативные маршруты не готовы: Турецкий поток все еще находится в зачаточном состоянии, а строительство Северного потока-2 может затянуться.

Газпром
Транзит газа / Reuters

Сторонники строительства Северного потока-2 гарантируют, что газопровод через Балтийское море не должен заблокировать транзит территорией Украины. Тем временем, Газпром, контролируемый российскими властями распространяет слухи, что не будет поставлять газ через Украину на юг Европы: в Молдову, Румынию, Болгарию и Турцию. Об этом идет речь в материале немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), перевод которого публикует Главред.

Россия хочет заменить транзит через Украину газопроводом Турецкий поток, который впоследствии будет расширен до Болгарии, Сербии и Венгрии. Этот газопровод называют легкой версией Южного потока, который должен был напрямую соединить Россию и Болгарию. Последний проект потерпел фиаско.

Читайте такжеВ Газпроме рассказали, на сколько процентов готов Северный поток-2FAZ отмечает, что Турецкий поток и Северный поток-2 могут лишить Украину статуса транзитной страны. Германия пытается предотвратить такой сценарий. Ранее президент РФ Владимир Путин уже заявлял, что Россия сохранит транзит через Украину при условии соблюдения "экономических требований".

Соглашения России с Украиной о транзите газа истекают в конце 2019 года. Поведение Газпрома является ярким доказательством того, что Россия не заинтересована в подписании нового долгосрочного соглашения с Киевом. Сохранение транзита через Украину после запуска Северного потока-2 вызывает серьезные сомнения.

FAZ пишет, что в начале марта Газпром должен был сообщить болгарским властям о прекращении с 2020 года поставок газа через Украину на Балканы. Молдова также готовится к прекращению поставок.

22 марта правительство Венгрии подписало соглашение с Газпромом на случай, если Россия и Украина не договорятся о транзите газа. "Нужно учитывать, что Россия прекратит транспортировку газа в Европу через Украину. Надо готовиться к такому сценарию", – заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

Читайте такжеГазпром уведомляет страны о прекращении с 2020 года транзита через Украину - КоболевЭксперты заверяют, что в 2020 году Россия не сможет полностью отказаться от транзита через Украину. Турецкий поток все еще находится в зачаточном состоянии, а строительство Северного потока-2 может затянуться. "Пока альтернативные маршруты не готовы, Газпром не сможет полностью отказаться от транзита через Украину", - уверен Дирк Бушле, заместитель главы секретариата Европейского энергетического сообщества в Вене.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Газпром газ транзит Турецкий поток Северный поток-2 иносми
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

20:20
Возненавидел "русский мир": В Крыму россияне "повязали" проукраинского журналиста
20:11
Янукович разглядывал мои интимные видео из тюрьмы - Тимошенко Видео
20:00
Зеленский почти в три раза перещеголял Тимошенко — новый президентский рейтинг Видео
19:49
Стало известно, сколько сотен приходов перешли из УПЦ МП в ПЦУ
19:36
В 2020 году Россия не сможет полностью отказаться от транзита газа через Украину – Frankfurter Allgemeine Zeitung
19:21
У Порошенко создали "сетку" по скупке голосов в Донецке - СМИ
19:21
Бойко прокомментировал свой вояж с Медведчуком в Москву
19:00
Смертельная авария на Харьковщине: микроавтобус влетел в легковушку, которую толкали люди
18:49
Порошенко раскрыл план Путина по срыву выборов в Украине
18:30
"Эротическая фантазия": в Сети захвалили снимки Максима Галкина в разных образах
18:25
Скандал с Мораесом: какое наказание грозит сборной и как может ответить Украина
18:00
СБУ прищучило украинцев, торговавших газом с донбасскими боевиками
17:30
"От снега до тепла": синоптики спрогнозировали серьезное потепление в Киеве Фото
17:00
Политтехнолог развенчал миф насчет нападения Путина на Украину
16:56
Священник РПЦ предрек русским вымирание, а России - опустошение Видео
16:31
Стало известно, сколько денег потратил Порошенко на предвыборную кампанию
16:28
"Проваленный агент": экс-депутат Госдумы спрогнозировал судьбу Прозорова
16:09
Евровидение-2019 под угрозой срыва из-за обстрелов Израиля - СМИ
16:07
Огромные штрафы и конфискация авто: в Украине откроют "охоту" на евробляхи Видео
15:59
"Год развращал учеников": под Киевом наказали похотливого педагога
15:30
Администрация Порошенко проворонила секретный документ о руководстве НАБУ Видео
15:30
В Сети звезд эстрады распекли на все корки за лицемерие на похоронах Началовой Фото
15:29
"Уничтожен командный пункт, много убитых": волонтер рассказал о блестящей операции бригады ВСУ на Луганщине Видео
15:27
В Раде призвали разобраться с вопросом снятия санкций с завода в Приднестровье
15:25
Кличко проверил, как отремонтировали отделения Александровской больницы
15:12
Украина, как она есть: Оля Полякова в туре снимет фильм о состоянии концертного бизнеса в стране
15:07
Скандал с натурализацией Мораеса: Люксембург опротестует итог матча с Украиной Видео
15:03
Решение Трампа по Голанским высотам равносильно признанию Крыма российским мнение
14:55
"Нельзя сидеть сразу на двух стульях": Maruv после победы на премии Yuna уехала в Россию Видео
14:46
Президентские выборы-2019: чат с социологом Ириной Бекешкиной
14:37
Украинский паспорт еще сильнее оторвался от русского в рейтинге свободы передвижения
14:15
Очень плохой день для СБУ: кто такой Василий Прозоров и о чем говорит его появление мнение
14:13
Яценюк поздравил украинцев с Днем Нацгвардии
14:11
Шнуров откровенно рассказал, почему захотел распустить Ленинград
13:59
Стало известно число кандидатов в президенты, у которых нашли нарушения в финотчётах Видео
13:49
"Встать сам не смог": единственного племянника Аллы Пугачевой сбила машина
13:35
В Запорожской области в полицейских бросили гранату, есть раненые Фото
13:21
"Может быть первый прецедент": эксперт оценил скандал с натурализацией Мораеса Видео
13:11
Вдова Николая Караченцова госпитализирована
12:44
"Чтоб не есть Roshen палача на своих похоронах": Савченко позвала украинцев на Майдан Видео
12:24
Разведка США рассекретила данные о торпеде апокалипсиса Путина Видео
12:17
"Никогда не позвонит": Анастасия Приходько потеряла близкого человека
12:16
"Зима присела на дорожку": синоптик предупредила украинцев о морозах и мокром снеге Видео
12:10
Как стать идеальным лидером: Найджел Риснер в Киеве дал советы менеджерам новости компании
12:05
Почему Трамп так любит Путина? мнение
11:52
Трагически умер известный украинский политолог
11:32
Кандидат в президенты от националистов принял программу коммунистов за свою Видео
11:26
Екатерина Кухар и Александр Стоянов тайно поженились в Америке
11:17
Опасные города: в СБУ рассказали, где ждут терактов на выборы 2019 Видео
10:59
Тимошенко может проиграть выборы из-за двух фейковых кандидатов мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться