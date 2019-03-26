В 2020 году Россия не сможет полностью отказаться от транзита газа через Украину – Frankfurter Allgemeine Zeitung

Транзит газа / Reuters

Сторонники строительства Северного потока-2 гарантируют, что газопровод через Балтийское море не должен заблокировать транзит территорией Украины. Тем временем, Газпром, контролируемый российскими властями распространяет слухи, что не будет поставлять газ через Украину на юг Европы: в Молдову, Румынию, Болгарию и Турцию. Об этом идет речь в материале немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), перевод которого публикует Главред.

Россия хочет заменить транзит через Украину газопроводом Турецкий поток, который впоследствии будет расширен до Болгарии, Сербии и Венгрии. Этот газопровод называют легкой версией Южного потока, который должен был напрямую соединить Россию и Болгарию. Последний проект потерпел фиаско.

Читайте такжеВ Газпроме рассказали, на сколько процентов готов Северный поток-2FAZ отмечает, что Турецкий поток и Северный поток-2 могут лишить Украину статуса транзитной страны. Германия пытается предотвратить такой сценарий. Ранее президент РФ Владимир Путин уже заявлял, что Россия сохранит транзит через Украину при условии соблюдения "экономических требований".

Соглашения России с Украиной о транзите газа истекают в конце 2019 года. Поведение Газпрома является ярким доказательством того, что Россия не заинтересована в подписании нового долгосрочного соглашения с Киевом. Сохранение транзита через Украину после запуска Северного потока-2 вызывает серьезные сомнения.

FAZ пишет, что в начале марта Газпром должен был сообщить болгарским властям о прекращении с 2020 года поставок газа через Украину на Балканы. Молдова также готовится к прекращению поставок.

22 марта правительство Венгрии подписало соглашение с Газпромом на случай, если Россия и Украина не договорятся о транзите газа. "Нужно учитывать, что Россия прекратит транспортировку газа в Европу через Украину. Надо готовиться к такому сценарию", – заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

Читайте такжеГазпром уведомляет страны о прекращении с 2020 года транзита через Украину - КоболевЭксперты заверяют, что в 2020 году Россия не сможет полностью отказаться от транзита через Украину. Турецкий поток все еще находится в зачаточном состоянии, а строительство Северного потока-2 может затянуться. "Пока альтернативные маршруты не готовы, Газпром не сможет полностью отказаться от транзита через Украину", - уверен Дирк Бушле, заместитель главы секретариата Европейского энергетического сообщества в Вене.