Российский газ и Северный поток-2 раскололи Центральную Европу – Politico

21 марта 2019, 07:16

Разногласия между странами Вышеградской четверки показывают, насколько сильным является влияние России.

Северный поток
Северный поток / Deutsche Welle

Четыре страны Центральной Европы, входящие в Вышеградскую группу, выглядят, как слаженная команда по многим вопросам, связанным с политикой Евросоюза, но в одном вопросе их взгляды крайне расходятся - в отношении к российскому газу и трубопроводу Северный поток-2. Об этом идет речь в материале Politico, перевод которого публикует Главред.

Читайте такжеСеверный поток-2, санкции и разрыв партнерства: в ЕС определились с отношением к РФРазногласия, возникшие вокруг Северного потока-2 между Польшей, Венгрией, Чехией и Словакией, показывают, насколько сильным является влияние России в регионе и насколько эффективно она может разделить государства, которые когда-то были частью ее империи.

Варшава возглавила фронт борьбы против трубопровода, по которому российский газ будет транспортироваться по дну Балтики в Германию. Польша - вместе с Украиной и Литвой опасаются, что Кремль использует вопрос поставок газа в качестве геополитического оружия.

Эти опасения поддерживаются Соединенными Штатами, которые угрожают наложить санкции на компании, строящие газопровод. И в определенной степени также Европейской комиссией, которая прогнозирует, что проект подорвет энергетическую безопасность ЕС, сделав его слишком зависимым от России.

Однако остальные три страны Вышеградской группы (Венгрия, Чехия и Словакия, – ред.) демонстрируют совершенно другую позицию в этом вопросе.

В феврале Москва получила одобрение на строительство Северного потока-2 в Брюсселе, но не все пошло, "как по маслу". Газпром должен был согласиться на контроль со стороны ЕС и гарантировать транзит территорией Украины. Такое подчинение правилам ЕС может привести к задержкам и нанести ущерб Газпрому, но строительство газопровода всеравно должно закончиться в 2019 году.

Региональные разногласия

Венгрия в энергетических вопросах всегла была на стороне России, но Чехия и Словакия ранее хотя бы частично поддерживали позицию Польши. Сегодня обе страны сосредоточены на преимуществах участия в транспортировке российского газа.

Еще в 2016 году премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что его страна может потерять 800 млн евро транзитных сборов в год, если Россия вместо использования газопроводов, идущих на запад через Украину и Словакию, перейдет на Северный поток-2

Газопровод долгое время был спорным вопросом между правительством Словакии и президентом Андреем Киской, который гораздо более скептически относится к проекту. Однако до тех пор, пока газовый маршрут через Украину остается открытым, что в настоящее время является предметом переговоров между Россией и Украиной, Словакия не будет создавать проблем с газопроводом.

Читайте такжеВашингтон готовится "шарахнуть" санкциями по Германии из-за Северного потока-2 - WSJ"Для расширения импорта газа в Европу необходима новая инфраструктура", - отметил представитель министерства экономики Словакии. – Важно сохранить диверсификацию маршрутов, в том числе за счет грамотного использования украинской ГТС".

Представители Чехии подписали в 2016 году при поддержке восьми правительств письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, в котором предупредили, что Северный поток-2 "может представлять угрозу для энергетической безопасности Центральной и Восточной Европы".

Однако с тех пор Прага изменила свою позицию, и сегодня она высоко оценивает экономические выгоды от увеличения импорта российского газа. "Проект Северный поток-2 – это чисто коммерческая деятельность", - говорит Милан Шепка, пресс-секретарь чешского Министерства промышленности и торговли.

Чешский оператор Net4Gas инвестировал около 750 млн евро в увеличение своей пропускной способности до 40 млрд кубометров газа, чтобы обеспечить транзит газа из EUGAL - наземной ветви Северного потока-2 - в южную часть Германии и Словакию.

Чехи явно изменили свои настроения в октябре 2018 года, когда министр торговли и промышленности страны Марта Новакова выступила с таким заявлением: "Провал проекта Северный поток-2 будет означать серьезную угрозу". По ее словам, расширение национальной газовой сети удвоит объем газа, отправляемого через Чехию, тем самым "повысив надежность поставок".

По тем же причинам Словакия расширяет собственную сеть, чтобы увеличить пропускную способность от чешской границы до австрийского узла Баумгартен на 20 млрд кубометров в год.

Особое мнение Венгрии

Венгрия никогда не выступала против строительства Северного потока-2. Будапешт имеет самые тесные отношения с Москвой, а Россия в настоящее время строит атомную станцию ​​в Венгрии. "Существует множество ограничений, которые затрудняют реализацию данного проекта, - уверен представитель крупнейшей нефтегазовой компании Венгрии MOL, в которой 25% акций принадлежит венгерскому правительству.

Читайте также"Рэкет и рейдерство": в Кремле устроили истерику из-за угроз США против Северного потока-2Венгрия не будет участвовать в транспортировке газа из Северного потока-2, но Будапешт хочет распределять российский газ из Турецкого поток а– еще одного газопровода, который Газпром ведет по дну Черного моря. "Венгрия не может позволить себе не сотрудничать с Россией, - говорит представитель MOL. – Самый худший вариант – это остаться в стороне от нового регионального газопровода".

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