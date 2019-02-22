Киев требует от Венгрии не называть украинские законы полуфашистскими

Украина и Венгрия обменялись мнениями по поводу реформы образования / news.church.ua

В Министерстве иностранных дел Украины решительно ответили главе администрации премьер-министра Венгрии Гергею Гуйяшу, который назвал украинский образовательный закон полуфашистским.

"Закон Об образовании был принят в соответствии с внутренним законодательством и международными обязательствами. Он прошел экспертизу Венецианской комиссии, рекомендации которой находятся в стадии выполнения. Считаем недопустимыми дальнейшие требования относительно изменения принятого законодательства, манипулирование такими эпитетами, как полуфашистский закон, как и фактами о его содержании", - сказано в заявлении ведомства.

В МИД Украины подчеркнули, что ни среди украинских структур власти, ни среди населения нет антивенгерских настроений. Отмечается, что Киев был и остается готов к диалогу с Будапештом.

Напомним, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт продолжит блокировать заседание комиссии Украина — НАТО.

Ранее Сийярто пригрозил, что Венгрия будет блокировать для Украины возможность вступить в НАТО до того момента, пока Киев не "восстановит в правах нацменьшинства".

Как известно, отношения между Киевом и Будапештом обострились в сентябре 2018 года после того, как украинские СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины выдают местным жителям венгерские паспорта.