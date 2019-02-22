"Полуфашистский закон": Будапешт обвинил Киев в нарушении прав меньшинств

Будапешт "отличился" резким выпадом против Украины

Украинский закон об образовании является "полуфашистским", заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

При этом он подчеркнул, что официальный Будапешт ожидает внесения изменений в соответствующее украинское законодательство.

"Украина в настоящее время имеет правительство, которое попирает права меньшинств, которое приняло "полуфашистский" закон об образовании", - отметил Гуйяш.

Комментируя предстоящие президентские выборы в Украину венгерский чиновник добавил, что "искренне надеется, что Венгрия сможет достучаться до новой администрации, поскольку они не смогли общаться с нынешней".

Читайте такжеБлокирование комиссии Украина — НАТО: в США предупредили Венгрию об агрессии РФ

Напомним, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт продолжит блокировать заседание комиссии Украина — НАТО.

Ранее Сийярто пригрозил, что Венгрия будет блокировать для Украины возможность вступить в НАТО до того момента, пока Киев не "восстановит в правах нацменьшинства".

Как известно, отношения между Киевом и Будапештом обострились в сентябре 2018 года после того, как украинские СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины выдают местным жителям венгерские паспорта.

Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что официальный Будапешт принял решение о высылке украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева.