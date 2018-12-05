Сийярто объяснил, почему Венгрия не прекратит блокировать комиссию Украина — НАТО

Венгрия не прекратит блокировать комиссию Украина — НАТО по нескольким причинам, сообщил Петер Сийярто / МИД Венгрии

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна продолжит блокировать заседание комиссии Украина — НАТО и не отступит по этому вопросу, поскольку у нее не будет других возможностей для участия в жизни венгерской общины.

Венгрия не перестанет препятствовать работе комиссии Украина — НАТО, пока украинское государство "не прекратит систематические нарушения прав венгерской общины", рассказал чиновник после завершения первого дня встречи министров стран-членов Альянса в Брюсселе, сообщает УНИАН.

"На нас оказывают сильное давление, чтобы отдать эту позицию. Если мы сдадимся, у нас не будет никаких других ресурсов для участия в жизни венгерской общины", — отметил глава МИДа.

По его словам, "Венгрия может разблокировать свое право вето, если украинцы сделают необходимые шаги для восстановления прав венгерской общины, проживающей на их территории, что соответствует двусторонним соглашениям и международному праву". "Мяч на стороне Украины", — заявил министр.

Ранее Петер Сийярто говорил, что закон Украины "Об образовании", который вступил в силу 28 сентября 2017 года, "ударил" по правам национальных меньшинств. Чиновник пригрозил, что Венгрия будет блокировать для Украины возможность вступить в НАТО до того момента, пока Киев не "восстановит в правах нацменьшинства".