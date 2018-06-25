Украине осталось выполнить два требования для разблокировки Венгрией комиссии с НАТО — Сийярто

Украинское государство начало консультации с представителями венгерского меньшинства, отметил глава МИДа Венгрии.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Украина уже выполнила одно из трех требований его страны для отмены ее вето на проведение заседания комиссии украинское государство-НАТО.
Наша страна начала консультации с представителями венгерского меньшинства, рассказал чиновник в интервью "Европейской правде" и подчеркнул, что два других условия не изменились.
"Первое условие — переходный период относительно языка образования должен быть продлен до 2023 года, и за это время вы должны договориться с меньшинством о том, какие именно изменения будут внедрены", — добавил собеседник.
По его словам, "второе условие, которое также полностью соответствует предложениям Венецианской комиссии — норма о языке обучения не должна распространяться на частные школы".
Ранее Петер Сийярто говорил, что Венгрия будет блокировать для Украины возможность вступить в НАТО до того момента, пока Киев не "восстановит в правах национальные меньшинства". Министр говорил, что по правам, в частности, "ударил" закон об образовании.