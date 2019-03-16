Евродепутат рассказал о борьбе ЕС с Северным потоком-2

Северный поток-2 не всеми в Германии воспринимается однозначно / Deutschlandfunk

Депутат Европейского парламента от Германии и кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер заявил, что Евросоюз ищет дополнительные способы борьбы с газопроводом Северный поток-2.

"Категорически отвергаю строительство газопровода Северный поток-2. Никакой это не экономический проект, а чисто политический, который находится в противоречии с интересами Евросоюза, поэтому он должен быть заблокирован", - цитирует его польская газета Newsweek.

Вебер пообещал, что в случае избрания его на пост главы Еврокомиссии он готов публично поднять вопрос о том, какие можно применить меры, чтобы повлиять на этот проект "в его уже очень продвинутой стадии".

"У нас достаточно контактов с Россией. Новый же газопровод в первую очередь ударит по интересам Украины, а в перспективе повлияет и на цены газа в Евросоюзе", - отметил парламентарий.

Читайте такжеВ Газпроме рассказали, на сколько процентов готов Северный поток-2Депутат напомнил, что одним из самых активных сторонников газопровода является Герхард Шредер, который является не бизнесменом, а политиком. Из этой ситуации он сделал вывод, что Северный поток-2 в целом не финансово выгодный, а политический проект.

По словам Вебера, одним из инструментов, которые позволят заблокировать Северный поток-2, может стать обновленная газовая директива ЕС, согласно которой входящие в Европу газопроводы, в том числе проложенные под водой, должны отвечать определенным правилам.

Как ранее сообщалось, Газпром готов построить третью ветку Северного потока в Европу в случае, если ЕС выразит заинтересованность в российском газе.