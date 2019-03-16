Мечты России о Турецком потоке – это кошмар для Европы

Турецкий поток / turkstream.info

Несмотря на холодные отношения, в 2018 году поставки газа из России в Европу и Турцию достигли рекордного уровня - 201,8 млрд кубометров. И хотя ЕС проводит санкционную политику, многие в Европе с радостью продвигают российские энергетические проекты. Германия, например, продолжает поддерживать трубопровод Северный поток-2.

Кроме того, Россия может использовать Турецкий поток для усиления своего влияния в Европе и укрепления позиций Газпрома в Турции. С геополитической точки зрения трубопровод обходит Украину и углубляет стратегическое партнерство России с Турцией, у которой сейчас не самые лучшие отношения с Западом.

Читайте также"Образ жертвы" Украины на примере Северного потока -2Турецкий поток может укрепить влияние российского президента Владимира Путина и на Балканах. Второй этап проекта предусматривает его продление до Болгарии, откуда российский газ потечет в Сербию, Венгрию и Австрию. Ни для кого не секрет, что Кремль пытается увеличить свой вес на "заднем дворе" ЕС. Однако, его методы, которые часто оказываются в поле зрения: пропаганда, дезинформация и тайные операции спецслужб, - не сравнятся с российской активностью в энергетическом секторе. Кремль потерпел зрелищное поражение в странах, таких как Черногория и Северная Македония, пытаясь остановить их вступление в НАТО. Если в политическом смысле, Кремль эффектно потерпел неудачу, то в умении купить политиков и бизнесменов выгодными энергетическими контрактами, ему нет равных.

Газпрому нужно выполнять европейские антимонопольные правила. Собственно, эти правила были введены после того, как Россия перекрыла газ Украине в 2009 году. Одно из правил говорит, что энергетические компании не могут одновременно владеть транзитной инфраструктурой и продавать газ через нее.

Именно поэтому Путин ищет партнеров для своего энергетического гиганта на Балканах. Во время визита в Сербию в январе он заключил соглашение о совместном проекте Газпрома с сербской государственной компанией Srbijagas. Вместе они должны проложить 250 миль трубопровода. В марте российский премьер-министр Дмитрий Медведев ездил в Болгарию, чтобы договориться о еще одном общем отрезке протяженностью 300 миль. Государственная компания Bulgartransgaz согласилась построить и управлять продолженным Турецким потоком. Однако, для этого ей нужно 1,6 млрд долларов. Россия денег не даст, настаивая на том, что Болгария хорошо зарабатывает на транзите российского газа. Поэтому ей выгодно вложить средства из собственного кармана. Правительство в Софии решило, что может получить деньги от Брюсселя. Но это вряд ли произойдет.

Читайте также"Северный поток-2" как прямой путь для Европы в крепкие объятия РоссииЕС, похоже, позволит Германии нарушить антимонопольные правила в случае с Северным потоком-2. Россия сможет владеть трубой и всем газом в ней. Но союз более решительно настроен защищать свои законы на Балканах. Чтобы избежать проблем, Газпром может, например, предложить Сербии контроль над Турецким потоком на 49%. А поскольку Сербия ведет переговоры о членстве в ЕС, она должна привести свое законодательство в соответствие стандартам организации. Соглашение с Газпромом может сильно замедлить процесс вступления для Белграда.

Чтобы уладить ситуацию, болгарский премьер-министр Бойко Борисов предложил присоединить Турецкий поток к проекту Балканский газовый узел. Таким образом, через российскую трубу будет транспортироваться не только российский газ, но и, например, азербайджанский. Глава болгарского правительства объяснил, что так требование диверсификации поставок энергоносителей будет выполнено. Но глава Газпрома Алексей Миллер уже отверг эту идею. Россия не хочет, чтобы Болгария смешивала российский газ с газом других поставщиков и перепродавала его через платформу ЕС. Поэтому Борисову не приходится ждать разрешения или финансовой помощи от Еврокомиссии. Другими словами, если Болгария захочет строить российский трубопровод, это упадет на плечи болгарских налогоплательщиков.

Читайте такжеИгла Путина: Зачем Россия подрывает Евросоюз и как этого избежатьОднако, в рукаве у Софии все же есть козырь на переговорах с Россией. Согласно действующему контракту, Газпром обязан транспортировать свой газ через страну и платить за это до 2030 года. На момент подписания этих договоренностей почти все голубое топливо шло через так называемый Трансбалканский трубопровод, который соединяется с ГТС Украины. Турецкий поток делает этот маршрут, который действует с 1980-х годов, ненужным. Болгария может начать требовать от Газпрома компенсации потерянных доходов от транзита.

Чтобы избежать уплаты сотен миллионов долларов, Владимир Путин может предложить Борисову определенные уступки включительно с гарантиями, что Россия поможет сделать продолженный Турецкий поток экономически жизнеспособным. Сербия и Венгрия тоже должны присоединиться к давлению Болгарии на Россию. Конечно, это легче сказать, чем сделать.

Премьер Болгарии, помня о склонности Кремля создавать проблемы во внутренней политике других стран, вряд ли рискнет выступить против Путина. В Сербии тем временем сформировались свои особые отношения с российским автократом, которого в Белграде считают важным международным союзником в вопросах вроде независимости Косово. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан так же выстраивает свои личные политические и экономические связи с Россией. Поэтому у Путина есть много возможностей, чтобы "разделять и властвовать".

Объединятся ли Болгария, Сербия и другие страны ради общих интересов, станет лакмусовой бумажкой, которая покажет глубину их связи с Россией. Сейчас им кажется, что они могут работать с Москвой и не вступать при этом в конфликт с Еврокомиссией и законами ЕС. Конечно, никто не может обвинить эти страны в воспитании таких иллюзий. Поскольку они хорошо видят, что Германия играет в эту же игру. Но в отличие от Берлина, у балканских столиц нет власти настраивать правила под себя или создавать политические компромиссы с Брюсселем. Россия же не в настроении делать предложения странам Восточной Европы, которых она считает марионетками. Поэтому над Болгарией и Венгрией нависают финансовые и политические риски. Если они не смогут умело разыграть свои карты, им придется потратить очень большие суммы на проект, выгоду от которого получит только Россия.

Димитар Бечев, старший научный сотрудник в Atlantic Council для Foreign Policy