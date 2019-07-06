Сийярто рассказал о мотивации для Венгрии по пропуску Украины в НАТО

Петер Сийярто готов поддержать стремление Украины в НАТО, но при условии / Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто признался, что во время двухсторонних переговоров США многократно поднимали вопрос о том, что Будапешт блокирует вступление Украины в НАТО.

"Для них это дело геополитики. Они из-за океана расценивают это как геополитический вопрос. Но мы же — соседи! Мы 150 тысяч венгров, живущих здесь (в Украине). Поэтому неудивительно, что смотрим на все это под другим углом и вообще по-другому это видим", - цитирует венгерского дипломата Радио Свобода.

По словам Сийярто, неоднократный возврат к вопросу членства Украины в Североатлантическом альянсе нельзя буквально назвать давлением. Причина заключается в том, что дипломаты президента Дональда Трампа всегда были и остаются более лояльными к международным партнерам. Их коллеги при Бараке Обаме были более жесткими и бескомпромиссными.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что Будапешт готов пойти на уступки, как Украине, так и США, однако сделает это после выполнения ранее озвученных условий.

"Моментально после того, как к этим двум законам применяют поправки, мы будем счастливы это вето отменить" — сказал глава МИД.

Как известно, в Венгрии раскритиковали принятый в Украине закон о языке и закон об образовании. В документы просят внести поправки для соблюдения прав национальных меньшинств, живущих в Украине.