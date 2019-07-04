В МИД решили поговорить с послом Венгрии из-за высказываний Сийярто по закону о языке

Егор Божок встретился с Иштваном Ийдярто / Фото: Facebook/UkraineMFA

Посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто официально вызвали в Министерство иностранных дел по причине недавних высказываний венгерского главы МИД Петера Сийярто в рамках международной конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто.

Как сообщает в Facebook пресс-служба МИД, временный и.о. министра Егор Божок заявил об удивлении, которое вызвали заявления Сийярто, не соответствующие рекомендациям Венецианской комиссии и предыдущим договоренностям.

Божок констатировал, что во время его визита в мае в Будапешт все конфликтные ситуации были урегулированы, и украинская сторона предложила Венгрии алгоритм решения проблемы.

Как известно, Сийярто в Канаде в очередной раз повторил свои слова о якобы "нарушении прав венгерского общества" из-за принятого в Украине закона об образовании.

Как ранее сообщалось, в Министерстве иностранных дел и торговли Венгрии подвергли резкой критике одобренный Верховной Радой закон об украинском языке.

Напомним, 25 апреля Рада приняла языковой закон. Депутаты набрали 278 голосов за принятие закона при необходимых 226 голосах.

15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал закон о языке и объяснил, что это значит.