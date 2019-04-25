Языковой закон: Рада приняла решение

Рада приняла языковой закон / Униан

25 апреля Рада приняла языковой закон.

Депутаты набрали 278 голосов за принятие закона при необходимых 226 голосах.

Этот закон определяет украинский язык как единственный государственный, а также перечисляет тех граждан, кто владеть им обязан. К законопроекту подали более 2000 правок.

Спикер парламента Андрей Парубий напомнил, что Петр Порошенко пообещал подписать этот документ, пока еще находится на посту президента.

Ранее Главред уже разбирался, что нужно знать и как будут наказывать за нарушение языкового закона.

Языковой закон: наказания за несоблюдение

За несоблюдение закона предусмотрены санкции: так, за пренебрежительное отношение к украинскому языку предусматривается лишение свободы на срок до трёх лет. Для юридических лиц предусмотрены штрафы.

Читайте такжеПроект языковой реформы: как в Минобразования хотят решить вопрос с русским языком в школахВ случае нарушения закона об обязательном применении украинского во время встреч и рабочего общения, в актах, делопроизводстве и документообороте в госорганах, на государственных и коммунальных предприятиях, судах и т.д. — должностные лица заплатят от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В случае нарушения закона о применении украинского в образовании, науке, культуре, книгоиздании, электронных информационных системах, публичных мероприятиях, рекламе и т.д. — накладывается штраф на должностных лиц в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов.

В случае нарушения закон о применении украинского на телевидении и радио — накладывается штраф на должностные лица от 500 до 600 необлагаемых минимумов.

Нарушения в печатных СМИ — штраф от 400 до 500 необлагаемых минимумов.

Языковой закон: правки

Ранее СМИ рассказали, сколько поправок осталось до голосования в Раде по жесткому языковому закону. Во время утреннего заседания нардепы рассмотрели около сотни поправок.

При доработке к документу было подано более 2 тысяч поправок. Позднее, 27 февраля 2019-го, доработанный ко второму чтению "языковой законопроект" о функционировании украинского языка как государственного опубликовали 27 февраля текущего года.

Языковой закон: видеотрансляция голосования

Языковой закон: эксперты

Руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк Кость Бондаренко считает что языковой законопроект, который находится на рассмотрении парламента, для действующего президента является чисто пиарным.

"Если говорить о сути языкового законопроекта, который сейчас находится на рассмотрении парламентариев, то он, действительно, является совершенно дискриминационным. Такой закон недопустимы, с точки зрения европейской цивилизационной точки зрения", — отметил Бондаренко.

А писатель Андрей Кокотюха отмечает, что закон будет регулировать часть публичных мероприятий, однако отнюдь не публичное городское пространство вокруг людей.

" Шановні пані та панове, Верховна Рада може дати більшість голосів за те, якою мовою треба вести офіційні заходи й публічні дискусії. Проте народні депутати не розглядатимуть питання, якою мовою треба писати меню в кафе та ресторанах. Їм те меню принесуть, вони виберуть страву й замовлять її. Крапка", — пояснил Кокотюха.

Языковой закон: позиция Зеленского

Советник победившего на выборах 2019 Владимира Зеленского Дмитрий Разумков уже отметил важность метода пряника в таком вопросе, как языковой.

Читайте также"Дякую" для Порошенко, отношения с РФ и закон про язык: самое главное с первой пресс-конференции ЗеленскогоОн подчеркнул, что развитие украинского языка – один из приоритетов Зеленского, но вот решать его политик намерен путем стимулирования.

"Исходя из позиции Зеленского, которая уже была озвучена, единственным государственным языком в Украине является украинский, а развитие и поддержка государственного языка – это одна из ключевых прерогатив президента. Но методы, мне кажется, и это было озвучено Зеленским, все-таки должны быть стимулирующими, а не идти по методу кнута", – пояснил Разумков.