СМИ рассказали, сколько поправок осталось до голосования в Раде по жесткому языковому закону

Зал заседаний Верховной Рады / УНИАН

Нардепам осталось рассмотреть более полутора сотен поправок к резонансному законопроекту о функционировании украинского языка как государственного.

По данным портала УНИАН, на вечернем заседании 23 апреля в Раде продолжат рассмотрение проекта закона с 1920-й поправки.

Во время утреннего заседания нардепы рассмотрели около сотни поправок. По словам спикера Андрея Парубия окончательный текст законопроекта вынесут на голосование в четверг, 25 апреля.

Напомним, депутаты Верховной Рады 4 октября минувшего года после долгих прений проголосовали в первом чтении "языковой законопроект". Документом определяется украинский язык как единственный государственный и содержит строгий перечень граждан Украины, которые обязаны им владеть.

При доработке к документу было подано более 2 тысяч поправок. Позднее, 27 февраля 2019-го, доработанный ко второму чтению "языковой законопроект" о функционировании украинского языка как государственного опубликовали 27 февраля текущего года.

Позднее Парубий публично оглашал дату возможного приятия пресловутого жесткого языкового закона.