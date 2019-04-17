В Раде рассказали, когда примут жесткий "языковой" закон

Андрей Парубий / УНИАН

Новый закон о функционировании украинского языка как государственного будет принят депутатами Верховной Рады не позднее 25 апреля нынешнего года.

Соответствующую информацию в интервью каналу ZIK озвучил спикер украинского парламента Андрей Парубий. Высказываясь о "фундаментальных вещах бытия украинского государства", глава перечислил, в частности, вопросы церкви, НАТО, безвизового режима, сопротивление российской агрессии, а также "закон о языке, который мы примем на следующей пленарной неделе в четверг (25 апреля)".

Напомним, депутаты Верховной Рады 4 октября минувшего года после долгих прений проголосовали в первом чтении "языковой законопроект". Документом определяется украинский язык как единственный государственный и содержит строгий перечень граждан Украины, которые обязаны им владеть.

При доработке к документу было подано более 2 тысяч поправок. Позднее, 27 февраля 2019-го, доработанный ко второму чтению "языковой законопроект" о функционировании украинского языка как государственного опубликовали 27 февраля текущего года. Документ вызвал весьма бурные обсуждения в общественном пространстве Украины.