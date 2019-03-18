У Порошенко спрогнозировали, когда Рада примет скандальный языковой закон

Ирина Луценко / УНИАН

Представитель президента Порошенко в парламенте, нардеп из фракции БПП Ирина Луценко полагает, что вызвавший бурную общественную реакцию законопроект о функционировании украинского языка как государственного будет принят еще до президентских выборов (которые назначены на 31 марта).

Как сообщает портал УНИАН, с таким заявлением она выступила на заседании Согласительного совета Рады. По словам Луценко, многие народные депутаты из оппозиции называют фикцией возможность принятия закона о языке – точно также, как и ранее называли фикцией заключение Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и создание Православной церкви Украины.

Нардеп уверена, что законопроект пройдет через голосование в Раде. "Это произойдет. Этот процесс, я думаю, ускорится, и к концу первого тура (до 31 марта) мы выйдем на решение закона о языке", - заявила Луценко.

Напомним, ранее политолог рассказал, почему языковой закон не поможет Порошенко. До этого эксперт поведал, почему "языковой закон" обречен на смерть.



