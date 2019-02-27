10 лет с правом переписки: в Раде подготовили жесткий закон об украинском языке

27 февраля 2019, 12:26

Очередной всплеск споров среди украинцев по поводу украинского языка вот-вот случится.

Иллюстративное фото / Фокус

Депутаты Верховной Рады в ближайший четверг, 28 февраля, планируют начать рассмотрение во втором чтении скандального "языкового" законопроекта.

Об этом заявил спикер Рады Андрей Парубий во время заседания Согласительного совета парламента, сообщает агентство Укринформ.

"Я понимаю, что рассмотрение этого вопроса будет длиться определенное время.Больше 2,5 тысячи поправок - это может продолжаться и неделю, и 3-4 дня. Но считаю, что мы на этой неделе в четверг должны начать его рассмотрение и продемонстрировать желание и волю парламента для его рассмотрения", − подчеркнул он.

По имеющимся данным, депутаты предлагают закрепить в законе такие положения:

1. Украинский язык обязателен в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. При этом только в младшей школе и детсадах можно параллельно обучаться на языках нацменьшинств (в отдельных классах или группах). Обучение в вузах − на украинском, за исключением отдельных предметов на одном из официальных языков ЕС [английский, болгарский, венгерский, голландский, греческий, датский, ирландский, испанский, итальянский, латвийский, литовский, мальтийский, немецкий, польский, португальский, румынский, словацкий, словенский, финский, французский, чешский, шведский и эстонский - Главред]. Коренным народам Украины (перечня которых в законопроекте нет, кроме упоминания крымских татар) гарантируется обучение на родном языке.

Читайте такжеСтало известно решение Конституционного суда по скандальному языковому закону2. Все культурно-массовые мероприятия − исключительно на украинском языке. Спектакли на других языках должны обязательно сопровождаться субтитрами на госязыке. Также язык всех публичных мероприятий (семинаров, конференций и т.д.) − только украинский или английский.

3. Кино в Украине можно будет снимать только на украинском. Включение отдельных реплик на других языках − исключительно при наличии субтитров.

4. Украинский язык − обязательный для СМИ. Передачи на других языках обязаны переозвучиваться на украинском. Более того, все телерадиокомпании обяжут обеспечивать синхронный перевод на украинский язык, если кто-то из участников передач высказывается на другом языке. Далее, квоту в 90% украинского языка предлагается установить на общенациональных каналах (сейчас − 75%. Для СМИ в регионах допускается 20% вещания в сутки на других языках (в первом чтении − 40%). Депутаты также предлагают обязать каждое интернет-СМИ иметь страницу на украинском языке, загружаемую по умолчанию. "Зеркало" на другом языке будет доступно только опционально - если по желанию журналистов СМИ.

5. Украинский язык − главный язык издательской деятельности. Тиражи книг на других языках не могут быть больше тиража на госязыке.

6. В сфере обслуживания (магазины, рестораны, салоны красоты, парикмахерские, автомойки и прочее) и медицинской сфере персонал должен будет общаться с клиентами только на украинском.

Читайте такжеЯзыковой камень преткновения: почему в ЕС возмущены украинским законом об образовании?7. Всех чиновников обяжут сертифицировать свое знание языка. Для этого создается специальный орган - Национальная комиссия по стандартам украинского языка, которая и займется определением необходимого уровня владения им для работы на определенных постах и должностях.

Невыполнение требований языкового законодательства депутаты предлагают наказывать штрафами. Их будут выписывать специально созданные институции по защите языковых прав. Чиновникам, не использующим украинский язык, грозит штраф от 200 до 400 минимальных окладов (3400-6800 гривен). В гуманитарной сфере (образование, наука, культура, спорт) – за такие прегрешения будут штрафовать от 200 до 300 минимумов (3400-5100 гривен). Если издание будет напечатано без тиража на государственном языке - штраф 6800-8500 гривен. В сфере сперва дадут 30 суток на устранение нарушения. При еще одном нарушении в течение года - штраф 5100-6800 гривен. Повторное административное нарушение в течение года - штраф 8500-11 900 гривен.

Самое жесткое, что предлагают депутаты − карать за попытки ввести двуязычие или многоязычие в Украине (или предоставить официальный статус любому другому языку во всей стране или в отдельном регионе тюремным сроком до 10 лет.

Напомним, ранее один эксперт рассказал, почему "языковой закон" обречен на смерть, а другой специалист спрогнозировал, к чему приведет раскачивание "языковой лодки" в Украине.


 

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