К чему приведет раскачивание "языковой лодки" в Украине

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

8 октября 2018, 08:57

Украинское общество сейчас еле выживает, потому вопрос языка, явно, не на повестке дня.

мова, язык, учебник
Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о языке

Честно говоря, я не вижу принципиального отличия между проголосованным законопроектом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и двумя другими существующими. Но почему-то из-за "языкового вопроса" и за каждый из этих законопроектов идут ожесточенные баталии в украиноязычной экспертной среде, между патриотами, националистами, национал-демократами и этно-нацистами.

Последние вообще ставят язык выше морали и государства. Да, к сожалению, есть такие. Они считают, что, если человек говорит на украинском языке, то он освобождается от совести, необходимости соблюдать законы и действовать по справедливости. Это самый редкий вид национализма – полуазиатский, полуафриканский. Мне трудно сказать, откуда такая ожесточенность борьбы за эти законопроекты…

Читайте такжеОжидание vs реальность: что изменит закон о языкеКроме того, было очевидно, что политической силе "Блок Петра Порошенко" было трудно принимать это решение, голосовать за него. Но, поскольку Порошенко в предвыборной борьбе сделал ставку на "армію, мову, віру", депутаты БПП должны были поддержать это.

Но вряд ли принятие языкового законопроекта, наделавшего много шума, будет иметь какие-то серьезные последствия. Скорее всего, будет действовать знаменитая формула Российской империи: "Строгость законов компенсируется возможностью их несоблюдения". А это значит, что политика в вопросе языка – на первом месте, и потому любой закон, касающийся языка (какой бы ни был принят), не будет реализован, по крайней мере, во время войны. Потому что половина нынешней украинской армии и половина погибших за Украину – это русскоязычное население нашей страны. И погибали они не за армию, не за веру и, уж тем более, не за "мову". Они погибали за свою родину, за свои очаги, за то, чтобы их семьи жили.

Поэтому этот закон еще не скоро проявит на практике свои "плюсы" и "минусы". На это понадобится несколько лет.

Однозначно можно сказать, что этот законопроект не найдет широкой поддержки в обществе. Общество сейчас не переживает ни за армию, ни за язык, ни за веру: люди еле выживают, им трудно, и потому "языковой вопрос" для них не стоит на повестке дня.

Читайте такжеМова, патриотизм, духовность, но что делать с говном?Однако если вспомнить пример очень странного закона об образовании, который запрещает венграм-жителям Закарпатья обучаться на венгерском языке, то становится очевидно, что урегулирование "языкового вопроса" в виде закона или какой-то инструкции резко может стать политическим раздражителем.

Но для того, чтобы данный законопроект, проголосованный в первом чтении, привел к росту количества приверженцев пророссийских сил, бывших регионалов или сепаратистов, нужно раскачивать "языковую лодку". Сам по себе этот закон не вызовет ни бурю поддержки, ни бурю возмущения в восточных регионах. Но если за его появлением последуют какие-то действия облсоветов, министерств, политических партий и других, тогда – да...

А так, какой бы языковой закон ни был принят, он не скоро будет реализован. Ни в полном объеме, ни частично. Не до этого сейчас украинцам, не до того... А битвы и войны не выиграть "законом о языке".

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр", специально для "Главреда"

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