Порошенко заявил, что перед уходом подпишет закон об украинском языке

Проигравший согласно соцопросам выборы президент Петр Порошенко заявил, что на следующей неделе подпишет закон об украинском языке, предусматривающий украинизацию общественного и информпространства.

По его словам, это произойдет в случае, если закон будет принят Верховной Радой.

"Наша команда будет защищать украинский язык. И дело не только в том, что мы уже сделали: квоты, песни, фильмы, радио, книги. А если Верховная Рада на следующей неделе утвердит закон о языке, я буду счастлив и горд, что как президент буду иметь возможность его подписать. И точно подпишу".

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Напомним, законопроект предусматривает масштабную украинизацию в сфере СМИ, культуры, образования, здравоохранения и в сфере бытового обслуживания.

Ранее Порошенко, комментируя результаты экзит-полов заявил, что признает поражение во втором туре.

Он также заявил, что собирается поздравить Зеленского по телефону.

Сам Зеленский после победы записал обращение к своим избирателям.

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