"Штраф за презрение к языку": Рада поддержала языковой законопроект

Рада поддержала языковой законопроект / Svitovyd

4 октября депутаты Верховной Рады поддержали законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Документ принят за основу в первом чтении.

"За" проголосовали 261 народный избранник при 226 необходимых голосах.

Документ признан урегулировать применение языка во всех сферах общественной жизни, кроме личного общения. В частности, предлагается ввести экзамены для чиновников, чтобы определять их уровень знания украинского языка, а за "публичное унижение или презрение" к языку – штрафовать.

Кроме того, украинский станет официальным и единственным языком предвыборной агитации: печатать агитационную продукции на других языках этим документом возбраняется.

Читайте такжеНа сайте НАТО перепутали русский и украинский языкиОбразовательные учреждения от детсадов до вузов также должны полностью перейти на украинский язык.

Концерты и другие культурно-развлекательные мероприятия также должны проводиться на государственном языке. Использовать другие языки можно лишь в случае, если подобное оправдано художественным, творческим замыслом организатора мероприятия, а также в случаях, определенных Законом Украины "О нацменьшинства". При этом, к примеру, театральную постановку на другом языке должны сопроводить субтитрами.

Ранее в Сети появились подробности о новых правилах украинского правописания. Среди наиболее заметных новаций в правописании выделяются такие:

1) возможность употребления "и" в начале слов перед согласными "н" и "р" (индик, ирій), в глаголе "икати" и существительном "икавка";

2) равноценное употребление "ґ" и "г" для передачи иностранного звука [g] в фамилиях типа Ґете, Васко да Ґама;

3) параллельное употребление "ф" и "т" в словах греческого происхождения: кафедра и катедра, міфологія и мітологія;

4) передача звукосочетаний [je], [ji], [ju], [ja] буквами "є", "ї", "ю", "я" во всех случаях: Савоя вместо Савойя, фоє вместо фойє;

5) раздельное написание слова "пів" с существительными, если имеется в виду половина (пів години, пів Києва). Если "пів" с существительным составляет единое понятие, то слово должно писаться слитно (півзахист).

Напомним, ранее сообщалось о том, в Минобразовании всерьез намерены заняться проблемами правописания. Например, внести изменения предлагается в написание аббревиатуры: если в названии первой буквы которой стоит гласная - пишется предлог "в": В МВФ, в НБУ, а не "у НБУ". Новшества коснуться, в частности, написания через дефис восточных (арабских, тюркских и т.д.) имен и фамилий при транслитерации, если они указывают на социальное положение, родственные отношения и т.д., а также со служебными словами: Керим-ага, Измаил-бей, Турсун-заде, Осман-паша, Мирза-хан (но Чингисхан). Ранее данная норма была только для тюркских имен с компонентами паша: Гедике-паша.