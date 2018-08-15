«Как слышим, так и пишем». В Минобразования намерены изменить правописание в украинском языке

В украинский язык предлагают внести ряд изменений / wek.com.ua

Проект новой редакции для правил правописания украинского языка вынесли на общественное обсуждение в Министерстве образования и науки Украины.

"Проект новой редакции украинского правописания, разработанный на фундаменте традиции украинского правописания с учетом новых языковых явлений, которые получают распространение в различных сферах общественной, научной и культурной жизни", - сообщает пресс-служба ведомства.

В документе указано, что определенные новшества в жизни провоцирую изменения в языковой сфере. Новая редакция также призвана внести ясность в спорные моменты правописания.

Например, внести изменения предлагается в написание аббревиатуры: если в названии первой буквы которой стоит гласная - пишется предлог "в": В МВФ, в НБУ, а не "у НБУ". Новшества коснуться, в частности, написания через дефис восточных (арабских, тюркских и т.д.) имен и фамилий при транслитерации, если они указывают на социальное положение, родственные отношения и т.д., а также со служебными словами: Керим-ага, Измаил-бей, Турсун-заде, Осман-паша, Мирза-хан (но Чингисхан). Ранее данная норма была только для тюркских имен с компонентами паша: Гедике-паша.

Украинцы до 15 сентября могут высказать свои предложения или замечания на электронный адрес секретаря Украинской национальной комиссии по вопросам правописания Ларисы Шевченко: larisa_shevchenko@ukr.net.

Пользователи соцсетей уже начали активно обсуждать поправки. Особенную критику спровоцировало предложение не переводить белорусские и российские имена, а писать кальку украинскими буквами.

/ Фото: facebook.com/Volodymyr Petsiukh

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