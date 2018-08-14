1500-2000 грн за школьную форму: когда вести ребенка в школу в 2018 году и во сколько это обойдется

Когда будет первый звонок-2018 в Украине и сколько стоит собрать ребенка в школу / unian.net

До 1 сентября-2018 осталось всего полмесяца. Родители уже вовсю начинают готовить своих чад в школу.

Когда будет первый звонок-2018 в Украине

1 сентября в 2018 году выпало на субботу. Решение по каждой школе будет принимать ее администрация, но тут только два варианта – либо в субботу, 1 сентября, либо уже в понедельник, 3 сентября. Подробнее читайте в нашем материале 1 сентября-2018: когда на линейку и как подготовить ребенка к школе в домашних условиях.

Сколько стоит собрать ребенка в школу-2018 в Украине

Цены на школьные товары в крупнейших супермаркетах и торговых центрах Киева выглядят следующим образом:

рюкзак – 500-2000 грн;

тетради – 2-5 грн;

пеналы – 50-500 грн;

фломастеры – 20-160 грн;

школьное платье для девочек – 400-1500 грн, костюм для мальчика – 1000-2000 грн;

обувь – порядка 1000 грн.

При этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун настаивает, что, к примеру, качественный и безопасный школьный портфель не должен весить больше 1 кг. Причем у него должны быть светоотражающие элементы и ортопедическая спинка. Что касается школьной формы, то ее составе должен как минимум на 50% состоять из натуральных волокон.

Напомним, Госкомтелерадио Украины запретило ввозить в страну российский учебник автора Марины Гацкевич «Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги»: там Киев назван столицей России. Также запрещен ввоз сборника биографий «Шпионки. 12 женщин, рискнувшие всем».

Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив раскритиковал учебник "Гражданское образование", по которыму власти планируют обучать детей с 1 сентября 2018 года. В книжке чиновник рассмотрел навязывание детям "естественности" однополых браков, что, по его словам, противоречит Конституции Украины.