1 сентября-2018: когда на линейку и как подготовить ребенка к школе в домашних условиях

Когда День знаний в Украине

1 сентября в 2018 году выпало на субботу. А потому в ряде школ Украины торжественную линейку ко Дню знаний перенесут на понедельник, 3 сентября.

Когда будет линейка 1 сентября-2018

Решение по каждой школе будет принимать ее администрация. Однако уже традиционно так сложилось, что, к примеру, практически все школы Киева по выходным линеек не проводят. В то же время на востоке страны День знаний отмечают именно 1 сентября. На тех же оккупированных территориях Донбасса – в так называемых «ДНР» и «ЛНР» – уже объявили, что линейки пройдут в субботу.

Как подготовить ребенка к школе

Психологи советуют заранее вводить ребенка в рабочий режим:

вовремя укладывать спать и организовывать подъем в одно и то же время;

приучать ребенка делать самостоятельные работы.

При этом родителям стоит постараться не навязывать чаду свои стереотипы. «Ребенку надо дать возможность воспринимать школу с чистого листа», – рекомендует психолог Екатерина Гольцберг.

Ученикам старших классов стоит учиться общению, советуют специалисты, их родителям – не зацикливаться на результатах учебы ребенка и при любых обстоятельствах поддерживать детей.

Напомним, Госкомтелерадио Украины запретило ввозить в страну российский учебник автора Марины Гацкевич «Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги»: там Киев назван столицей России. Также запрещен ввоз сборника биографий «Шпионки. 12 женщин, рискнувшие всем».

Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив раскритиковал учебник "Гражданское образование", по которыму власти планируют обучать детей с 1 сентября 2018 года. В книжке чиновник рассмотрел навязывание детям "естественности" однополых браков, что, по его словам, противоречит Конституции Украины.