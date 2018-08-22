"Катедра, икавка, пів Києва". В Сети появились подробности о новых правилах украинского правописания

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В Киеве в среду, 22 августа, провели презентацию обновленной редакции украинского правописания.

Как заявил сопредседатель "Украинской национальной комиссии по вопросам правописания" Максим Стриха теперь правописание будет ориентировано на украинские традиции, а "не на политические указания чужеземных государств".

"Язык - это средство символического доминирования, он передается от родителей к детям", - поддержал его глава Института языкознания имени Александра Потебни НАН Украины Богдан Ажнюк.

Кроме того, по его словам, лингвисты намеревались возвратить в повседневный обиход нормы украинского языка, введенные на Всеукраинской конференции по правописанию в Харькове в 1927-м – во время "украинизации" (партийной политики, которую проводил нарком просвещения УССР Михаил Скрыпник - "Главред"). В 1932-м году эти нормы были отменены советскими властями как "националистические".

Как сообщают в пресс-службе Минобразования, новая редакция правописания вынесена на обсуждение общественности. Предложения и замечания будут приниматься до 15 сентября нынешнего года.

Среди наиболее заметных новаций в правописании выделяются такие:

1) возможность употребления "и" в начале слов перед согласными "н" и "р" (индик, ирій), в глаголе "икати" и существительном "икавка";

2) равноценное употребление "ґ" и "г" для передачи иностранного звука [g] в фамилиях типа Ґете, Васко да Ґама;

3) параллельное употребление "ф" и "т" в словах греческого происхождения: кафедра и катедра, міфологія и мітологія;

4) передача звукосочетаний [je], [ji], [ju], [ja] буквами "є", "ї", "ю", "я" во всех случаях: Савоя вместо Савойя, фоє вместо фойє;

5) раздельное написание слова "пів" с существительными, если имеется в виду половина (пів години, пів Києва). Если "пів" с существительным составляет единое понятие, то слово должно писаться слитно (півзахист).

Напомним, ранее сообщалось о том, в Минобразовании всерьез намерены заняться проблемами правописания.