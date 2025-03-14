Что будет, если человек ненадолго откажется от сахара: плюсы и минусы

Чрезмерное потребление добавленного сахара может способствовать воспалению в организме.

https://glavred.info/life/chto-budet-esli-chelovek-nenadolgo-otkazhetsya-ot-sahara-plyusy-i-minusy-10647113.html Ссылка скопирована

Что будет с человеком, если ненадолго отказаться от сахара / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот с Youtube-канала Dr. Berg

Вы узнаете:

Что происходит, когда вы перестаете есть сахар - главные плюсы

Что происходит, когда вы перестаете есть сахар - главные минусы

Полностью отказаться от сахара почти невозможно, так как он содержится практически во всем, включая фрукты и овощи. Однако стоит задуматься о сокращении или полном исключении именно "добавленного сахара". Об этом сообщает функциональный диетолог Дженнифер Николь Бьянкини в интервью Parade.

"В отличие от фруктов и овощей, добавленный сахар не приносит никакой питательной пользы и является, по сути, пустыми калориями", - сказала она.

Автор Youtube-канала Dr. Berg также рассказал, что будет, если отказаться от сахара на две недели.

Что происходит, когда вы перестаете есть сахар - главные плюсы

1. Улучшение настроения.

Хотя сначала это может казаться сложным, со временем отказ от сахара или даже его сокращение может привести к улучшению настроения.

"Чрезмерное потребление сахара вызывает резкие скачки и падения уровня сахара в крови, что напрямую влияет на стабильность настроения", - говорит Бьянкини.

Кроме того, сахар может вызывать дисбаланс в кишечнике, а так как кишечник и мозг связаны осью "кишечник-мозг", это может привести к нарушению выработки нейромедиаторов, регулирующих настроение.

2. Снижение воспаления.

Чрезмерное потребление добавленного сахара может способствовать воспалению в организме.

"Когда вы снижаете потребление добавленного сахара, уровень воспаления в организме уменьшается", - подчеривает зарегистрированный диетолог Конни Элик.

Это важно, так как хроническое воспаление увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, деменции, диабета и рака.

3. Повышение уровня энергии

Замечали ли вы, что после употребления сахара сначала возникает "прилив энергии", а затем резкий спад? Дело в том, что избыток сахара нарушает баланс уровня глюкозы в крови, что напрямую связано с уровнем энергии.

Сахар быстро всасывается в кровь, вызывая резкий скачок, за которым следует спад, оставляя вас вялым. Когда вы исключаете сахар, уровень энергии становится более стабильным в течение дня.

4. Возможная потеря веса

Отказ от сахара сам по себе не гарантирует потерю веса, но он может облегчить поддержание дефицита калорий, ведь добавленный сахар - это "пустые калории", никакой питательной ценности.

"Когда вы сокращаете потребление добавленного сахара, вы уменьшаете количество лишних калорий, что может способствовать снижению веса", - подчеркивает Элик.

5. Улучшение уровня сахара в крови

Регулярное сокращение потребления добавленного сахара способствует стабилизации уровня глюкозы в крови.

Сбалансированный уровень сахара в крови помогает снизить риск диабета. Для людей с диабетом это также важно, так как помогает избежать серьезных осложнений, таких как повреждение нервов, слепота, почечная недостаточность и потеря пальцев, конечностей.

6. Меньше кариеса

Если у вас часто появляются кариозные полости, это может быть связано с потреблением сахара. Хотя сам по себе сахар не вызывает кариес, он питает вредные бактерии во рту, которые приводят к разрушению зубов.

После отказа от сахара у вас, скорее всего, станет меньше кариеса, так как количество вредных бактерий во рту уменьшится.

Что происходит, когда вы перестаете есть сахар - главные минусы

1. Возможные симптомы отмены

Исследования показывают, что сахар действует как аддиктивное вещество, вызывая нейробиологические изменения, схожие с теми, что наблюдаются при наркотической зависимости. Поэтому при резком отказе от сахара возможны симптомы отмены - усталость, головные боли и сильная тяга к сладкому. Хорошая новость заключается в том, что у большинства людей эти симптомы исчезают примерно через неделю.

2. Чувство ограничений

Если вы привыкли регулярно употреблять сахар - будь то в кофе, перекусах или десертах - его исключение может вызвать приступы неконтролируемого переедания.

Смотрите видео о том, что будет, если отказаться от сахара на две недели

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред