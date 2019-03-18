Как мертвому припарки: почему языковой закон не поможет Порошенко

Голосование языкового закона не поможет Порошенко повысить рейтинги, считает политолог / УНН

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала Верховную Раду Украины не проводить голосование по языковому закону (законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который Рада начала рассматривать во втором чтении) до выборов, а рассмотреть его после выборов. При этом комиссар подчеркнула, что различные языковые группы, представленные в Украине, должны быть вовлечены в процесс разработки подобных законов, и их взгляды должны быть учтены.

Однако вопрос языка является одним из основных лозунгов, который используется в предвыборной кампании Петром Порошенко. Потому языковой закон, скорее всего, будет проголосован. Если данный законопроект все-таки будет вынесен на голосование, но за него не проголосуют парламентарии, Порошенко будет всюду кричать о "реванше регионалов" и "происках пророссийских сил". Если же языковой закон будет принят, то, безусловно, Порошенко запишет его себе в актив.

Если говорить о сути языкового законопроекта, который сейчас находится на рассмотрении парламентариев, то он, действительно, является совершенно дискриминационным. Такой закон недопустимы, с точки зрения европейской цивилизационной точки зрения.

Читайте также"Армия, язык, вера": как люди Порошенко топят его же лозунгиКроме того, нынешний языковой законопроект – чисто пиарный. Он прописан так, что даже в случае, если Рада примет его, его положения либо не будут выполняться, либо будут выполняться лишь выборочно.

Потому слова комиссара Дуни Миятович, которая призвала украинских парламентариев не голосовать за этот законопроект и не делать глупостей, вполне понятны.

Но, следует отметить, что нынешняя украинская власть в конфликте с Дуней Миятович. А члены команды Порошенко не раз критиковали комиссара за ее высказывания. Потому я думаю, что сейчас команда Порошенко и Рада просто проигнорируют ее оценку и призыв.

Однако, даже если Верховная Рада примет языковой закон до президентских выборов, то в плане повышения рейтингов Порошенко это поможет "как мертвому припарки". Людям со столь низким рейтингом такие "припарки" мало чем способны помочь.

Кость Бондаренко, политолог и историк, директор Института украинской политики, специально для "Главреда"