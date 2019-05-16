Нарушение международных обязательств: в Венгрии оценили украинский языковой закон

В Будапеште раскритиковали закон об украинском языке / УНИАН

В Министерстве иностранных дел и торговли Венгрии подвергли резкой критике одобренный Верховной Радой закон об украинском языке.

Новый закон идет вразрез с международными обязательствами Украины, считают в МИД Венгрии.

"Новый закон об украинском языке противоречит международным обязательствам Украины и нарушает права национальных общин, поскольку он лишает их существующих ранее приобретенных прав, связанных с использованием языка", — говорится в сообщении на сайте венгерского ведомства.

В то же время в документе выражается надежда на то, что с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским удастся решить "вопросы, затрагивающие национальную общину Венгрии".

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"Мы заинтересованы в том, чтобы отношения между Венгрией и Украиной вновь были сбалансированными и дружественными, и надеемся, что вновь избранный президент Украины также будет открыт для этого", — добавили в МИД Венгрии.

Напомним, 25 апреля Рада приняла языковой закон. Депутаты набрали 278 голосов за принятие закона при необходимых 226 голосах.

15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал закон о языке и объяснил, что это значит.