Глава МИД Венгрии пожаловался на Порошенко и назвал Зеленского "новой надеждой"

Петр Порошенко проводил антивенгерскую политику, а Владимир Зеленский — "новая надежда", сказал Петер Сийярто / Reuters

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил бывшего президента Петра Порошенко в проведении антивенгерской политики.

В Венгрии считают нового украинского лидера Владимира Зеленского "новой надеждой", рассказал глава МИДа в интервью Радио Свобода.

По словам собеседника, итогом всех решений Порошенко стала "четкая политика против Венгрии".

"Хочу вам откровенно сказать — мы видим нового президента Украины как новую надежду. Должен быть с вами честным, мы чувствовали, что... Порошенко проводит антивенгерскую политику", — заявил чиновник.

Сийярто сказал, что не знает, было ли это специально, или произошло по каким-то другим причинам. "Но, без сомнений, — итогом всех его решений стала четкая политика против Венгрии. И я здесь не только об образовательном законе говорю, но и о языковом законе, который был принят Верховной Радой. А еще — о постоянном преследовании (украинскими — Ред.) спецслужбами венгров на Закарпатье…", — утверждает министр.

Напомним, Петер Сийярто утверждал, что украинский закон Об образовании (вступил в силу 28 сентября 2017-го) "нанес удар" по правам нацменьшинств. Глава МИД пригрозил, что Венгрия будет блокировать для нашей страны возможность вступить в НАТО до того момента, пока Киев не "восстановит в правах нацменьшинства".