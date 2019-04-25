Глава МИД Венгрии подверг критике украинский "языковой закон" и понадеялся на Зеленского

Глава МИД Венгрии

Петер Сийярто / УНИАН

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал "неприемлемым" принятый в четверг, 25 апреля, Верховной Радой Украины "языковой закон".

Соответствующее сообщение опубликовал венгерский портал Mandiner. По словам Сийярто, закон нарушает права венгерского меньшинства и соответствует видению прежнего президента Украины Петра Порошенко, который, как утверждает дипломат, продвигал "антивенгрескую политику".

Однако Сийярто выразил надежду, что с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским "можно будет прояснить ситуацию с законами, затрагивающими права венгерской общины".

Напомним, в четверг, 25 апреля, депутаты Рады дали 278 голосов за принятие "языкового закона". Этот документ определяет украинский язык как единственный государственный, а также дает перечень граждан, которые им владеть обязаны. Однако подписание закона спикером Андреей Парубие сорвали депутаты из фракции Оппоблока Александр Вилкул и Вадим Новинский. Они утверждают, что документ нарушает как минимум две статьи Конституции Украины.