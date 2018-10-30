В МИД Украины отреагировали на решение Венгрии по "уполномоченному по Закарпатью"

Глава МИД Украины Павел Климкин / УНИАН

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после смены Венгрией названия должности уполномоченного правительства по Закарпатской области, Киев и Будапешт могут начать "реально сотрудничать".

"Венгрия изменила название своего уполномоченного. Теперь, надеюсь, сможем реально сотрудничать и наши правительства вместе синхронизировано будут помогать и общинам", - написал Климкин в Twitter.

Ранее сообщалось, что Венгрия сменила название должности уполномоченного правительства страны по Закарпатской области Украины.

Указ, подписанный вице-премьером страны Жолтом Шемьеном, меняет название должности с "уполномоченного по Закарпатью" на "уполномоченного министра, ответственного за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берега (самый восточный регион Венгрии) и Закарпатской области, а также за координацию программы детских учебных заведений Карпатского региона".

Должность была учреждена в июне 2018 года после того, как стало известно о нарушении прав венгров в данном регионе.