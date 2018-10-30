Венгрия переименовала скандальную должность "уполномоченного по Закарпатью"

Венгрия переименовала должность уполномоченного по Закарпатью / news.church.ua

Министерство юстиции Венгрии сообщило о переименовании скандального названия должности правительственного уполномоченного по Закарпатью.

Решение было опубликовано в официальном издании венгерского минюста, при этом в названии говорится не о развитии украинской области, а о сотрудничестве двух соседних приграничных регионов.

Читайте такжеВенгрия намерена удвоить финансовую помощь венграм Закарпатья

Отныне официально должность будет называться "уполномоченный министр, ответственный за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области, а также координацию программы детских учебных заведений Карпатского региона".

Напомним, ранее сайт "Миротворец" обнародовал список из более чем 300 фамилий. В него вошли депутаты и чиновники Закарпатской области, которые, по их данным, получили второе гражданство, помимо украинского.

Кроме того, 4 октября стало известно о том, что МИД Украины объявило консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата.

Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что официальный Будапешт принял решение о высылке украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева.