В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата

Венгерский министр по Закарпатью может стать персоной нон грата в Украине, заявил заместитель главы МИД Украины Василий Боднар.

Украинское правительство ждет официальных объяснений от венгерских партнеров по поводу учреждения новой должности, но Будапешт пока молчит, подчеркнул замминистра в комментарии «Европейской правде».

"Если не будет реакции, на которую мы рассчитываем, если не будет исчерпывающего разъяснения и изменения названия (должности, — ред.), Украина будет вынуждена реагировать жестко, не исключая вероятности запрета на въезд. Хотя, конечно же, мы этого не хотели бы", — отметил он.

По словам Боднара, Украина считает вмешательство соседнего государства во внутренние дела неприемлемым.

"Мы это рассматриваем как еще один шаг в ряде деструктивных, провокационных действий со стороны Венгрии, которые мы наблюдаем в последнее время, несмотря на недавний прогресс в переговорах", — добавил украинский чиновник.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины вручило ноту поверенному в делах Венгрии в Украине Ласло Папу из-за создания венгерском правительством должности министра по развитию Закарпатской области.