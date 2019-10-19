В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с Меркель по Донбассу

Российский президент и канцлер Германии пришли к согласию относительно подготовки встречи в нормандском формате.
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель говорили об имплементации "формулы Штайнмайера" для урегулирования ситуации на Донбассе в законодательство Украины.
Телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны, говорится на сайте Кремля.
По его данным, Меркель и Путин договорились, что работа по подготовке очередной встречи в нормандском формате - Украина, Россия, Германия, Франция - будет продолжиться по линии помощников лидеров стран и руководства внешнеполитических ведомств.
"Что касается возможного проведения очередного саммита нормандской четверки, то он должен быть тщательно подготовлен и увенчаться конкретными результатами", - отмечается в сообщении.
Читайте также"Ну не может Зеленский": Путин нашел виновных в срыве разведения сил на ДонбассеРанее сообщалось, что Владимир Путин и Ангела Меркель во время телефонного разговора пришли к согласию, что важно выполнять минский комплекс мер для урегулирования конфликта на Донбассе.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.