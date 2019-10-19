В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с Меркель по Донбассу

Владимир Путин и Ангела Меркель поговорили об имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, сообщили в Кремле / Reuters

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель говорили об имплементации "формулы Штайнмайера" для урегулирования ситуации на Донбассе в законодательство Украины.

Телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны, говорится на сайте Кремля.

По его данным, Меркель и Путин договорились, что работа по подготовке очередной встречи в нормандском формате - Украина, Россия, Германия, Франция - будет продолжиться по линии помощников лидеров стран и руководства внешнеполитических ведомств.

"Что касается возможного проведения очередного саммита нормандской четверки, то он должен быть тщательно подготовлен и увенчаться конкретными результатами", - отмечается в сообщении.

Читайте также"Ну не может Зеленский": Путин нашел виновных в срыве разведения сил на ДонбассеРанее сообщалось, что Владимир Путин и Ангела Меркель во время телефонного разговора пришли к согласию, что важно выполнять минский комплекс мер для урегулирования конфликта на Донбассе.