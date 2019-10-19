Стало известно, о чем Путин и Меркель договорились по Донбассу

Российский президент Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель пришли к согласию относительно одного из вопросов по востоку Украины.

Путин и Меркель поднимали тему Донбасса во время телефонного разговора, пишет ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы Кремля.

По сведениям агентства, собеседники подтвердили, что важно выполнять соглашения для разрешения конфликта.

"Путин и Меркель подтвердили важность выполнения минского комплекса мер, достигнутых на встречах в нормандском формате (Украина, Россия, Германия, Франция - Ред.) по Украине", - отмечается в сообщении.

Напомним, Владимир Путин прокомментировал анонсированное новое разведение сил на Донбассе - в районе Петровского и Золотого. Президент РФ сказал, что его украинский коллега Владимир Зеленский "ну не может" обеспечить реализацию этого процесса.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.