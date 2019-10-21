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У Путина заявили о "провале" подготовки к саммиту "нормандской четверки"

21 октября 2019, 20:49

Юрий Ушаков очень обеспокоен ситуацией, которая сложилась после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

Дата встречи в "нормандском формате" до сих пор не согласована. При этом в Кремле заявили, что не видят особого движения по подготовке саммита.

По словам помощника президента Российской Федерации по международным делам Юрия Ушакова, Москва очень обеспокоена ситуацией, сложившейся после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Сейчас, я бы так сказал: особого продвижения в контексте подготовки запланированной встречи в верхах нормандского формата не наблюдается, хотя желание провести такую встречу у всех сторон имеется", - заявил Ушаков, передает ТАСС.

При этом он указал, что после подписания "формулы Штайнмайера" и утверждения графика разведения сил на Донбассе от украинской власти "начали поступать весьма противоречивые сигналы".

"Мы хотим, чтобы этот новый саммит был тщательно подготовлен, в том числе, чтобы был заранее согласован проект предстоящих итоговых решений и, чтобы на этом саммите были намечены какие-то дополнительные шаги по реализации минских договоренностей", - отметил помощник Путина.

Напомним, что президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о ситуации в Украине и указали на "безальтернативность минского комплекса мер как основы для решения внутриукраинского конфликта".

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