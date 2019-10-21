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Путин и Макрон указали на "безальтернативность" разведения сил на Донбассе

21 октября 2019, 20:25

В Москве полагают, что для выполнения Минских договоренностей необходимо предпринимать новые шаги.

путин и макрон
Путин и Макрон обсудили Украину / Фото: Reuters

Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о ситуации в Украине и указали на "безальтернативность минского комплекса мер как основы для решения внутриукраинского конфликта".

Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры считают, что Уераина должна безоговорочно выполнять все взятые на себя обязательства.

"От Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в нормандском формате и в контактной группе. Прежде всего, это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство формулы Штайнмайера, - говорится в сообщении.

Как известно, еще не решен вопрос с разведением войск на Донбассе, но "слуги народа" уже нарабатывают варианты реинтеграции оккупированных Российской Федерацией территорий. По словам народного избранника от Слуги народа Александра Качуры, закон "об особом статусе Донбасса" будут разрабатывать в украинском парламенте, учитывая мнение общества.

Напомним, что ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Юрий Думанский заявил, что для контроля разведения сил на Донбассе нужно использовать опыт 2014-го, когда была создана международная группа контроля за выполнением Минских соглашений по урегулированию на Донбассе, эксперты рекомендуют взять этот опыт на вооружение.

Также президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель говорили об имплементации "формулы Штайнмайера" для урегулирования ситуации на Донбассе в законодательство Украины.

Донбасс Владимир Путин Эммануэль Макрон новости Украины и мира
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