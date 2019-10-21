Никакой капитуляции: "слуга народа" прояснил ситуацию с законом по Донбассу

Война на Донбассее / Цензор.нет

Еще не решен вопрос с разведением войск на Донбассе, но "слуги народа" уже нарабатывают варианты реинтеграции оккупированных Российской Федерацией территорий. По словам народного избранника от Слуги народа Александра Качуры, закон "об особом статусе Донбасса" будут разрабатывать в украинском парламенте, учитывая мнение общества.

"Мы этот закон не будем принимать без обсуждения с обществом", - заявил нардеп в ходе круглого стола в понедельник, 21 октября, передает Украинская правда.

При это он указал, что документ не будут составлять за границей и пытаться навязать Украине.

"Его не будут писать иностранцы, Российская Федерация, он будет написан в украинском парламенте, вместе, в открытом диалоге с украинским народом", - отметил политик.

Кроме того, он подчеркнул, что стратегия украинского президента Владимира Зеленского и "слуг народа" по урегулированию конфликта на Донбассе не предусматривает никакой капитуляции.

Также он подчеркнул, что украинские власти имеют "план Б" на случай, если не сработает "план А", но еще рано "раскрывать карты".

Напомним, что ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Юрий Думанский заявил, что для контроля разведения сил на Донбассе нужно использовать опыт 2014-го, когда была создана международная группа контроля за выполнением Минских соглашений по урегулированию на Донбассе, эксперты рекомендуют взять этот опыт на вооружение.