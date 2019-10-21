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Генерал рассказал, как Украина должна "рулить" разведением войск на Донбассе

21 октября 2019, 16:47

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Юрий Думанский детально высказался по теме разведения войск на Донбассе.

ВС
Боец ВСУ / УНИАНУ

Для того, чтобы должным образом провести контроль текущего разведения сил в зоне военного конфликта на Донбассе, нужно использовать опыт 2014-го, когда была создана международная группа контроля за выполнением Минских соглашений по урегулированию на Донбассе, эксперты рекомендуют взять этот опыт на вооружение,

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Юрий Думанский.

По его словам, российские представители также входили в состав контрольной группы, а все наблюдатели работали в едином штабе.

"Важно, каким образом реализовывать этот план. В 2014 году была создана совместная группа контроля за выполнением Минска-1. Эта группа состояла из военных и работала непосредственно в зоне конфликта. Возглавлял эту группу я, как замначальника антитеррористической операции в то время. В группу входили представители РФ, ведь на основе Минска-1 Россия взяла на себя ответственность по урегулированию конфликта. Она прислала 75 своих офицеров под руководством генерал-полковника Ленцова. Мы создали совместный рабочий штаб. В этот штаб зашла группа ОБСЕ и мы разработали детальную дорожную карту выполнения Минска-1. Мы разделили территорию ДНР, ЛНР на 48 рабочих районов, мы заводим туда группы и берем под контроль незаконные вооруженные формирования", - заявил Думанский.  

По его мнению, созданный ранее механизм контроля со стороны Совместного центра контроля и координации на Донбассе, был окончательно выведен из строя, когда РФ отозвала оттуда своих офицеров.

Напомним, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о том, что  разведение сил отложено, а ВСУ строят новые позиции на Донбассе.

эксперты ВСУ война на Донбассе Минские соглашения
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