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Разведение сил – обязательный элемент урегулирования, военные Зеленского не поняли - Марчук

16 октября 2019, 16:37

Марчук уточнил, что для начала власти нужно было "сделать несколько пробных разведений".

Евгений Марчук
Евгений Марчук высказал свое мнение о разведении сил на Донбассе / УНИАН

Подписание формулы Штайнмайера, которое состоялось в Минске, может привести к критическим последствиям для Украины, убежден экс-представитель Украины в трехсторонней контактной группе Евгений Марчук, который ранее объяснил, почему Запад не стал защищать Украину в рамках Будапештского меморандума.

"Почувствовав, что для Зеленского, как для нового президента и молодого политика, очень важно иметь хоть какой-то результат, россияне сделали первый ход — это обмен … Россия сделала Зеленскому хороший пас, и он был воспринят обществом. И потом она сделала второй пас: прямые переговоры и вообще нормандская четверка может быть только после официального подписания "формулы Штайнмайера", — отметил Марчук.

Также Марчук подчеркнул, что теперь последует законодательная имплементация.

"И там, кстати, в тексте, если внимательно прочитать, это выглядит, как готовый блок в какой-то закон. Ведь тот закон, который называется „об особом статусе", или „особенностях местного самоуправления", он не предусматривает (в крайнем случае, та версия, которая действует до 31 декабря 2019 года) урегулирования военных аспектов", — высказался Марчук в интервью изданию Сегодня.

Также Марчук убежден, что военные не поняли Зеленского в вопросе отвода войск.

"…я не знаю, кто посоветовал президенту, но это совсем не стыкуется с реалиями. Думаю, что военные здесь его вообще не поняли. Почему? Любое разведение – это один из обязательных элементов урегулирования. После Второй мировой войны в мире было 220 таких конфликтов. ООН их очень серьезно мониторила, миротворцы и т. д. И там, кроме очень большого разнообразия, есть некоторые закономерности. Взаимное, синхронное, зеркальное разведение войск, не отвод, с постоянным контролем территории – это один из составляющих элементов урегулирования. Почему за это так цепляются, вроде бы так выглядит, та же Меркель? Потому что ее и того же Макрона консультируют профессионалы", - особо отметил Марчук.

При этом Марчук уточнил, что для этого власти нужно было "сделать несколько пробных разведений".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выставил жесткое условие для отвода войск на Донбассе.

По его словам, отвода не будет, пока на Донбассе не продержится режим тишины хотя бы неделю. Причем все эти семь дней ОБСЕ должна мониторить ситуацию и подтвердить соблюдение перемирия.

"Мы будем ожидать семи дней тишины. Для нас показателем является ОБСЕ, которое должно сказать "да, семь дней не было выстрелов", — объявил Зеленский в ходе совместного брифинга с латвийским коллегой Егилсом Левитсом, трансляцию которого в Facebook вел Офис президента Украины.

Также ранее полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов заявил, что Киев сорвал очередное разведение сил, согласованное на последней встрече группы.

Грызлов уточнил, что процесс разведения сил должен был начаться 7 октября, но, по его словам, киевская сторона отказалась начинать разведение.

"Попытки начать разведение в следующие дни также были сорваны со стороны Киева", - сказал Грызлов.

Полпред РФ отметил, что Украина препятствует реализации минских соглашений.

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