"Ху*ло никогда не успокоится": в Кремле пригрозили Киеву обострением на Донбассе из-за националистов

Борис Грызлов обвинил Киев в срыве отвода войск / УНИАН

Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов, который ранее озвучил причины оккупации Донбасса, заявил, что Киев сорвал очередное разведение сил, согласованное на последней встрече группы.

Грызлов уточнил, что процесс разведения сил должен был начаться 7 октября, но, по его словам, киевская сторона отказалась начинать разведение.

"Попытки начать разведение в следующие дни также были сорваны со стороны Киева", - сказал Грызлов.

Полпред РФ отметил, что Украина препятствует реализации минских соглашений.

"Мы вновь убеждаемся, что главная причина торможения минского процесса - это позиция Киева. Если бы Киев проявил политическую волю к выполнению своих минских обязательств, ситуация сдвинулась бы с мертвой точки. На том участке, где Киев выполнил свои обязательства, на участке у Станицы Луганской, ситуация стала более безопасной. Там становится возможным восстановление разрушенных объектов, становится легче повседневная жизнь людей", - высказался Грызлов.

По его мнению, из-за активизации украинских националистов возникла угроза обострения ситуации на Донбассе.

"Есть угроза обострения ситуации в Донбассе в связи с активизацией украинских националистов, неонацистов. Они участвовали в карательных действиях в Донбассе, всегда присутствовали на линии разграничения и далеко не всегда подчинялись официальному командованию Вооруженных сил Украины", - заявил полпред.

Также Грызлов обратил внимание на то, что "группировки националистов" планируют занять все позиции в Петровском и Золотом.

"Акции радикальных националистов проходят в городах и регионах Украины беспрепятственно и даже при поддержке местных властей. Все это вызывает крайне негативную реакцию жителей Донбасса и отражается на работе контактной группы. Надо понимать, что Донбасс никогда не подчинится неонацистам, не подчинится пособникам и покровителям неонацизма. Это нужно понимать и тем западным партнерам Украины, кто действительно хочет помочь разрешению кризиса", - сказал Грызлов, сообщает ТАСС.

Отметил, в соцсетях некий пользователь Сети написал, комментируя слова Грызлова, что "хуйло никогда не успокоится".

Читайте такжеОтвод войск на Донбассе: представитель Украины в ТКГ назвал самое главное условиеНапомним, ранее сообщалось, в среду, 9 октября, представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" запустили сигнальную ракету, демонстрирующую готовность начать процесс отвода сил в районе Петровского на Донбассе.

В то же время ветераны АТО и ООС, а также активисты пытались прорваться в Золотое Луганской области, Спустя час перепалок "Нацкорпус" все же пропустили.

Также ранее в Кремле уточнили планы на случай срыва отвода войск. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае срыва разведения сил и средств на Донбассе, встреча в нормандском формате "будет зависеть от решения глав государств".

"Но в целом, конечно, разведение сил способствовало бы запуску процесса имплементации "минских договоренностей", - сказал Песков.