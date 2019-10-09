"Народ хочет мира": "ДНР" и "ЛНР" готовы к отводу войск, в "бой" пошли ветераны и активисты

На Донбассе начинается отвод войск / скриншот

В среду, 9 октября, представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" запустили сигнальную ракету, демонстрирующую готовность начать процесс отвода сил в районе Петровского на Донбассе.

Отметим, договоренность об отводе сил была достигнута на встрече контактной группы по урегулированию на Донбассе.

Добавим, что после запуска сигнальной ракеты со стороны ВСУ должен начаться отвод сил и вооружения от линии соприкосновения. Он будет проходить синхронно и зеркально под наблюдением миссии ОБСЕ в течение трех дней.

Так стало известно, что 12 октября стороны должны будут уведомить миссию ОБСЕ о завершении отвода.

В "бой" пошли ветераны

В то же время ветераны АТО и ООС, а также активисты пытаются прорваться в Золотое Луганской области, где 9 октября должны быть разведены войска.

Ветераны и участники акции подошли к блокпосту, однако полиция их не пускает. Как сообщают очевидцы в соцсетях, полицейским была дана команда "К бою", чтобы те открывали огонь по тем, кто хочет прорваться через блокпост в Кременном.

Противостояние днем 9 октября продолжается, полиция стреляет в воздух. Ветераны вступают в стычки с правоохранителями. Проехать к Золотому участникам акции не удается. Дорогу преграждают автомобили.

Националисты прорвались

Спустя час перепалок "Нацкорпус" все же пропустили. По состоянию на 13:00 они продолжают движение в сторону Золотого.

Что говорят украинцы?

В соцсетях отвод войск активно обсуждают.

"Білецький може й був колись ветераном, АТО, але зараз більше нагадує слугу Собакова", - сказал Сергей Цапля.

"Белецкий и ко откровенно пиарятся на теме", - убежден некий Анатолий.

"Интересно получается: ГОСУДАРСТВО берет на себя обязательства перед другими государствами.Вдруг появляются какие-то непонятные придурки из тех, что с разгромным счетом проиграли выборы и не дают выполнить взятые обязательства.Вопрос: кто после этого будет воспринимать Украину всерьез?", - добавила Елена Евгеньевна.

"Что за хулиганство？Кто вам дал такие полномочия？ Народ хочет мира и это сейчас пытается решить Президент. Не ставьте палки в колеса", - возмутилась Натали Цисневич.

"Может, в конце концов, выделить какой нибудь разрушенный городок, огородить колючей проволокой, и свезти туда всех, кто хочет воевать? Причем с обеих сторон. И пусть себе воюют... Есть же такие люди, у которых это в крови... Воины. А те, кто хочет смотреть, пусть ездят и смотрят, подкармливают их, если что... А на остальной территории чтоб был мир!!!", - предложила Вика Ломакина.

Читайте такжеУ Зеленского рассматривают три сценария для Донбасса: Пристайко рассказал деталиНапомним, ранее сообщалось, украинская добровольческая армия отказалась уходить из войны и пригрозила завести тысячи военных на Донбасс, если ВСУ отведут войска, заявил замкомандира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт.

"Как главнокомандующий, президент, конечно, может отдавать приказ об отводе, о демилитаризованной зоне, а мы заявляем: мы с войны не уйдем. Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек", - заявил замкомандира организации, которой командует бывший нардеп Дмитрий Ярош.

Также ранее начальник Генерального штаба Руслан Хомчак конкретизировал, что разведение войск будет проходить зеркально на расстояние одного километра от линии соприкосновения в обе стороны.

"Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые произошло разведения сил в упомянутом районе. Подразделения Вооруженных Сил Украины и в дальнейшем полностью контролировать ситуацию", - добавил Хомчак.