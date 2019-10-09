  1. Главная
  3. Украина

"Народ хочет мира": "ДНР" и "ЛНР" готовы к отводу войск, в "бой" пошли ветераны и активисты

9 октября 2019, 13:41

Отвод войск должен завершиться 12 октября.

На Донбассе начинается отвод войск
На Донбассе начинается отвод войск / скриншот

В среду, 9 октября, представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" запустили сигнальную ракету, демонстрирующую готовность начать процесс отвода сил в районе Петровского на Донбассе.

Отметим, договоренность об отводе сил была достигнута на встрече контактной группы по урегулированию на Донбассе.

Добавим, что после запуска сигнальной ракеты со стороны ВСУ должен начаться отвод сил и вооружения от линии соприкосновения. Он будет проходить синхронно и зеркально под наблюдением миссии ОБСЕ в течение трех дней.

Так стало известно, что 12 октября стороны должны будут уведомить миссию ОБСЕ о завершении отвода.

В "бой" пошли ветераны

В то же время ветераны АТО и ООС, а также активисты пытаются прорваться в Золотое Луганской области, где 9 октября должны быть разведены войска.

Ветераны и участники акции подошли к блокпосту, однако полиция их не пускает. Как сообщают очевидцы в соцсетях, полицейским была дана команда "К бою", чтобы те открывали огонь по тем, кто хочет прорваться через блокпост в Кременном. 

Противостояние днем 9 октября продолжается, полиция стреляет в воздух. Ветераны вступают в стычки с правоохранителями. Проехать к Золотому участникам акции не удается. Дорогу преграждают автомобили.

Националисты прорвались

Спустя час перепалок "Нацкорпус" все же пропустили. По состоянию на 13:00 они продолжают движение в сторону Золотого.

Что говорят украинцы?

В соцсетях отвод войск активно обсуждают.

 "Білецький може й був колись ветераном, АТО, але зараз більше нагадує слугу Собакова", - сказал Сергей Цапля.

 "Белецкий и ко откровенно пиарятся на теме", - убежден некий Анатолий.

"Интересно получается: ГОСУДАРСТВО берет на себя обязательства перед другими государствами.Вдруг появляются какие-то непонятные придурки из тех, что с разгромным счетом проиграли выборы и не дают выполнить взятые обязательства.Вопрос: кто после этого будет воспринимать Украину всерьез?", - добавила Елена Евгеньевна.

"Что за хулиганство？Кто вам дал такие полномочия？ Народ хочет мира и это сейчас пытается решить Президент. Не ставьте палки в колеса", - возмутилась Натали Цисневич.

"Может, в конце концов, выделить какой нибудь разрушенный городок, огородить колючей проволокой, и свезти туда всех, кто хочет воевать? Причем с обеих сторон. И пусть себе воюют... Есть же такие люди, у которых это в крови... Воины. А те, кто хочет смотреть, пусть ездят и смотрят, подкармливают их, если что... А на остальной территории чтоб был мир!!!", - предложила Вика Ломакина.

Читайте такжеУ Зеленского рассматривают три сценария для Донбасса: Пристайко рассказал деталиНапомним, ранее сообщалось, украинская добровольческая армия отказалась уходить из войны и пригрозила завести тысячи военных на Донбасс, если ВСУ отведут войска, заявил замкомандира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт.

"Как главнокомандующий, президент, конечно, может отдавать приказ об отводе, о демилитаризованной зоне, а мы заявляем: мы с войны не уйдем. Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек", - заявил замкомандира организации, которой командует бывший нардеп Дмитрий Ярош.

Также ранее начальник Генерального штаба Руслан Хомчак конкретизировал, что разведение войск будет проходить зеркально на расстояние одного километра от линии соприкосновения в обе стороны.

"Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые произошло разведения сил в упомянутом районе. Подразделения Вооруженных Сил Украины и в дальнейшем полностью контролировать ситуацию", - добавил Хомчак.

ЛНР добровольцы отвод войск ДРН война на Донбассе разведение сил ветераны АТО новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Народ хочет мира": "ДНР" и "ЛНР" готовы к отводу войск, в "бой" пошли ветераны и активисты». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:35
В ГБР рассказали о подозрении Порошенко
14:22
"Заказали Зеленского": в Кривом Роге задержан горе-"киллер"
14:21
Сваты 7 сезон: ушел главный герой сериала Видео
14:13
Турникет не остановил: Черновол пришла в ГБР "по душу" Трубы Видео
14:11
"Любовника на нары приземлили": Черновол обвинила Путина, Януковича и Портнова в аресте Пашинского Видео
13:55
Под Киевом иномарка убила близняшек
13:42
Смейся, паяц, над разбитой башкою - рецензия на фильм Джокер Видео
13:41
"Народ хочет мира": "ДНР" и "ЛНР" готовы к отводу войск, в "бой" пошли ветераны и активисты Видео
13:37
Турецкая армия вторглась в Сирию - Bloomberg Видео
13:23
Анна Ризатдинова взбудоражила откровенным фото с разрезом до ягодиц Видео
13:20
Рынок электроэнергии Украины превратился в монополию под контролем олигарха, - эксперт
13:13
Пусть работает бесплатно: педагог прошлась по победительнице украинского конкурса
13:04
Названы лауреаты Нобелевской премии по химии 2019
12:58
"Страшно смотреть": как выглядит Анастасия Заворотнюк после лечения
12:45
"Сепары среди нас": в Киеве вандалы осквернили памятный знак погибшим защитникам Украины
12:24
Неосторожные слова депутата из РФ разожгли скандал в ПАСЕ: подробности
12:20
В Кабмине рассказали, как и почему отменят трудовые книжки
12:10
Гороскоп на сегодня: кому ждать прибыль, уйму нежности и романтику
12:09
В центре Киева поселились две рогатые козы Видео
12:00
"Формула Кондратюка": ведущий Караоке на майдане придумал замену плану Штайнмайера Видео
11:39
Kyiv not Kiev: спикер Зеленского извинилась за свой прокол с название столицы
11:36
Губернатор Порошенко претендует на пост заместителя секретаря СНБО
11:03
Застрелился прямо в райотделе: в Ровно коп совершил самоубийство
10:57
Почему меня пугает то, что происходит в Украине мнение
10:55
Много - не мало: против Порошенко завели новое дело
10:40
"Не нужно спать с чужими женами": в Киеве сгорели три машины, опубликовано видео Видео
10:30
Западные СМИ рассказали, как российские диверсанты раскачивают Европу
10:30
Лучшие сериалы и фильмы про юристов: топ-список к просмотру Видео
09:57
Анастасия Заворотнюк сегодня проходит реабилитацию: подробности состояния
09:52
Львовскую табачную фабрику обвинили в отмывании 60 миллионов гривен НДС
09:48
Первый бой в супертяжах: стало известно имя соперника Усика Видео
09:40
"Полная деквартализация": чем грозит Зеленскому отсутствие "посадок" мнение
09:30
Смотрящая вдаль 2019: что было в 3 и 4 сериях сериала Видео
09:04
Экс-глава СНБО Данилюк сделал громкое заявление об окружении Зеленского
08:44
Трамп и Зеленский вели сумасшедший и пугающий разговор - СМИ
08:43
Боятся Запада: оккупанты решили закрыть Крым сверхмощными радарами
08:39
Зеленского начали жестоко бить мнение
08:04
В Виннице арестовали добровольца АТО, подозреваемого в США в двойном убийстве Видео
07:27
Импичмент Трампа: Белый дом ушел в глухую оборону
07:14
Обнаженная модель показала беременный живот Видео
06:57
Ушел из Зе-команды, без альтернативы: Данилюк рассказал о планах на будущее
06:57
Главный вывод из ареста Пашинского мнение
06:38
Война закончится: астролог рассказал, что принесет встреча "нормандской четверки"
06:12
"Предатель, вор и преступник": в РФ против экс-главаря "ДНР" готовят новый бунт Видео
05:58
Эксперт рассказал о том, что ждет ГПУ после назначения Трепака
05:34
Пикси – стильная женская короткая стрижка 2019, которая потрясающе молодит - 35 фото Фото Видео
05:01
"Не умеют врать": назван самый честный знак Зодиака
04:53
Диетолог обьяснила, как правильно есть фрукты при похудении
04:27
Игра на кожаной флейте: топ-3 совета для шикарного орального секса
03:55
В Украине презентовали новый броневик Атаман-3 Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять