"Херачь Крым отвоевывать": у Яроша поставили ультиматум Зеленскому

Гергерт потребовал встречи с Зеленским, добавив, что чем быстрее она произойдет, тем быстрее начнутся "победные процессы в этой войне".
Украинская добровольческая армия отказалась уходить из войны и пригрозила завести тысячи военных на Донбасс, если ВСУ отведут войска, заявил замкомандира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт.
"Как главнокомандующий, президент, конечно, может отдавать приказ об отводе, о демилитаризованной зоне, а мы заявляем: мы с войны не уйдем. Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек", - заявил замкомандира организации, которой командует бывший нардеп Дмитрий Ярош.
"Через "добровольцев" прошли около 20 тысяч человек, только через мое подразделение прошло несколько тысяч, объявлена мобилизация полная, мы ни одного метра украинской земли не отдадим", - уточнил он в эфире ATR.
Кроме того, Гергерт потребовал встречи с Зеленским, добавив, что чем быстрее она произойдет, тем быстрее начнутся "победные процессы в этой войне".
Отметим, в комментариях под видео кто-то спросил, почему такая масса добровольцев раньше не отправилась на Донбасс.
"Какого х...я вы за пять лет войны не прислали на войну,как вы выражаетесь тысячи и тысячи добровольцев?С таким подходом мы уже были бы у стен Кремля с..ка.А так с ваших уст лишь п...дежь,к сожаленью", - сказал Юрий Потемкин.
"Я думаю так и надо сделать. Убрать ВСУ оставить этих добровольцев, но пусть снабжают сами себя. И вскоре все ебнутые отправятся к своим проотцам. Кстати, обязательно возьмите Муждабаева с Бабченко. Пусть ведут прямые стримы из окопов))))", - высказался некто под ником Косс.
"Так собирай своих воЕнов и херачь Крым отвоевывать... Крым это же Украина... Сколько пядей крымской земли прое...ли??? Или очко жмёт?", - предложил пользователь Сети под ником Сам себе мастер.
Читайте такжеНе "бандеровцы", а "наши": на Донбассе - истерика из-за отвода украинских войскНапомним, ранее экс-глава Правого сектора, нардем VIII созыва Рады и командующий "Украинскогой добровольческой армии" Дмитрий Ярош обратился к президенту Владимиру Зеленскому и украинцам из-за своего якобы провидческого сна.
По словам Яроша, во сне он сперва якобы с незнакомыми ему бойцами украинскими бойцами освобождал оккупированные районы Донбасса, а потом − освобождал аннексированный Крым.
"Прочь отчаяние и безнадегу. Никакие враги, манкурты и свинопасы не остановят наш победный путь. Победа будет за нами. Вы ведь "за", господин Владимир Зеленский", − написал он.