"Херачь Крым отвоевывать": у Яроша поставили ультиматум Зеленскому

У Яроша поставили условие Зеленскому / president.gov.ua

Украинская добровольческая армия отказалась уходить из войны и пригрозила завести тысячи военных на Донбасс, если ВСУ отведут войска, заявил замкомандира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт.

"Как главнокомандующий, президент, конечно, может отдавать приказ об отводе, о демилитаризованной зоне, а мы заявляем: мы с войны не уйдем. Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек", - заявил замкомандира организации, которой командует бывший нардеп Дмитрий Ярош.

"Через "добровольцев" прошли около 20 тысяч человек, только через мое подразделение прошло несколько тысяч, объявлена ​​мобилизация полная, мы ни одного метра украинской земли не отдадим", - уточнил он в эфире ATR.

Кроме того, Гергерт потребовал встречи с Зеленским, добавив, что чем быстрее она произойдет, тем быстрее начнутся "победные процессы в этой войне".

Отметим, в комментариях под видео кто-то спросил, почему такая масса добровольцев раньше не отправилась на Донбасс.

"Какого х...я вы за пять лет войны не прислали на войну,как вы выражаетесь тысячи и тысячи добровольцев?С таким подходом мы уже были бы у стен Кремля с..ка.А так с ваших уст лишь п...дежь,к сожаленью", - сказал Юрий Потемкин.

"Я думаю так и надо сделать. Убрать ВСУ оставить этих добровольцев, но пусть снабжают сами себя. И вскоре все ебнутые отправятся к своим проотцам. Кстати, обязательно возьмите Муждабаева с Бабченко. Пусть ведут прямые стримы из окопов))))", - высказался некто под ником Косс.

"Так собирай своих воЕнов и херачь Крым отвоевывать... Крым это же Украина... Сколько пядей крымской земли прое...ли??? Или очко жмёт?", - предложил пользователь Сети под ником Сам себе мастер.

Читайте такжеНе "бандеровцы", а "наши": на Донбассе - истерика из-за отвода украинских войскНапомним, ранее экс-глава Правого сектора, нардем VIII созыва Рады и командующий "Украинскогой добровольческой армии" Дмитрий Ярош обратился к президенту Владимиру Зеленскому и украинцам из-за своего якобы провидческого сна.

По словам Яроша, во сне он сперва якобы с незнакомыми ему бойцами украинскими бойцами освобождал оккупированные районы Донбасса, а потом − освобождал аннексированный Крым.

"Прочь отчаяние и безнадегу. Никакие враги, манкурты и свинопасы не остановят наш победный путь. Победа будет за нами. Вы ведь "за", господин Владимир Зеленский", − написал он.