"Манкурты и свинопасы не остановят": Ярош рассказал, как во сне освобождал Донбасс

27 августа 2019, 16:41

Интересно, что сказал бы известный мастер психоанализа Зигмунд Фрейд, узнав о таком сне Дмитрия Яроша.

Ярош
Дмитрий Ярош / УНИАН

Экс-глава Правого сектора, нардем VIII созыва Рады и командующий "Украинскогой добровольческой армии" Дмитрий Ярош обратился к президенту Владимиру Зеленскому и украинцам из-за своего якобы провидческого сна.

Соответствующее сообщение он опубликовал на странице в социальной сети Facebook.

По словам Яроша, во сне он сперва якобы с незнакомыми ему бойцами украинскими бойцами освобождал оккупированные районы Донбасса, а потом − освобождал аннексированный Крым.

"Прочь отчаяние и безнадегу. Никакие враги, манкурты и свинопасы не остановят наш победный путь. Победа будет за нами. Вы ведь "за", господин Владимир Зеленский", − написал он.

Напомним, ранее Дмитрий Ярош обругал на все корки известного украинского боксера Александра Усика - за то, что тот общался с пророссийским блогером Анатолием Шарием. Позднее командующий УДА назвал президента США Дональда Трамп "мудаком", поскольку тот озвучил идею вернуть РФ в "Большую восьмерку".

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Владимир Зеленский аннексия Крыма Дмитрий Ярош война на Донбассе бойцы ВСУ
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