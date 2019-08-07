"Явный кремлевский п*дарас": Ярош обругал на все корки Усика за общение с Шарием

7 августа 2019, 12:21

"Команданте" Дмитрий Ярош особо не скупился на матерную лексику, комментируя общение известного боксера Александра Усика и скандального блогера Анатолия Шария.

Ярош
Дмитрий Ярош / УНИАН

Дмитрий Ярош, бывший нардеп и экс-руководитель националистической организации Правый сектор в крайне жесткой манере раскритиковал боксера (бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе) Александра Усика − за то, что тот общался через Сеть со скандальным блогером Анатолием Шарием. 

"Он, хоть и неплохой боксер, но явный кремлевский п*дарас Плохо они закончат. Такая у них судьба", − написал Ярош в комментариях к посту в Facebook офицера ВСУ и волонтера Анатолия Штефана ("Штирлица").

Напомним, ранее Дмитрий Ярош публично грозил "лопнуть дегенерата Шария". До этого Ярош жестко прошелся по советникам президента Владимира Зеленского, назвав тех "полупокерными дебилами". 


 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Александр Усик сеть Дмитрий Ярош Анатолий Шарий
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

12:48
Мариуполь - АЗ Алкмаар: где смотреть, кто судьи, прогнозы букмекеров
12:43
Масштабный пожар на Дарнице в Киеве: горели 250 "квадратов" рынка Видео
12:22
"Повышать просто некуда": эксперт пояснил, что и как Зеленскому делать с тарифами
12:21
"Явный кремлевский п*дарас": Ярош обругал на все корки Усика за общение с Шарием
12:20
"Никакая перезагрузка не поможет": Посол США в РФ объяснил решение об отставке
11:42
Перезапуск Один дома и Ночь в Музее: Disney переснимает фильмы FOX
11:36
Новые телефонные переговоры: Зеленский признался, о чем просил Путина Видео
11:36
Новые правила маркировки продуктов: как накажут за фальсификат мнение
11:31
SPA вместо лекций: Милованов рассказал, как отучились в Трускавце "слуги народа"
11:30
Посол США в России Хантсман попросился у Трампа в отставку
11:25
"Да он везде просто свидетель": Луценко нашел способ обелить Порошенко Видео
10:56
У Зеленского намекнули, что могут ликвидировать военную прокуратуру
10:56
Джон Джонс: Хабиб - уникальный боец, но буду болеть за Порье
10:48
"Прошай, Алла": в соцсетях Аллы Пугачевой траур
10:35
Успение праведной Анны 2019: что нельзя делать и приметы дня
10:34
Швейцарская Прокуратура обвинила Беккенбауэра в мошенничестве
10:25
"Дискомфорта не будет": Рябошапка ответил, готов ли стать генпрокурором
10:16
"Россия - не Африка": Поп-король Киркоров попал на миллионы за плагиат Видео
10:15
Впереди гражданская бойня: почему Кремль и его силовая обслуга так боится протестов мнение
10:06
ЦСКА - Заря: где смотреть, кто судьи, прогнозы букмекеров
09:59
Гибель бойцов ВСУ: в "ДНР" истерят из-за "армии Киева под Мариуполем", а Зеленский готовит ответ Видео
09:58
"Вова, сыграй в ящик": в Сети обсуждают, как "змей" Путин потрогал мальчика Видео
09:42
Почему у Зеленского никогда не выйдет договориться с Путиным о мире мнение
09:19
Москва клянчит у Киева 300 млн рублей
09:11
Чем Украина обязана Кулишу и как тот отомстил знаменитой любовнице
08:55
"Необходим толчок": Рябошапка высказался по поводу реформы Нацполиции
08:31
Убийство Шеремета: Луценко лаконично рассказал, что "видит" следствие Видео
08:31
Тёрки Порошенко и Коломойского: кто кого круче разведет? мнение
08:29
Киев ждут большие перемены: у Зеленского надумали провести еще одну реформу
08:12
Прогноз погоды на 7 августа назвал счастливчиков, кому понадобятся зонты Видео
07:52
Лига чемпионов: результаты матчей квалификационного раунда
07:48
"Безальтернативный" Разумков и теплые места для оппозиции: у Зеленского рассказали о премьере и вице-спикере Рады Видео
07:30
Что нельзя делать в Успенский пост – от питания до прощения и свадьбы
07:26
Команда Порошенко проср*ла ситуацию в ПАСЕ, но проср*ть всю нашу дипломатию ей не дадут мнение
07:20
Магнитный удар стукнет по голове и помешает работе Видео
07:14
Ситуация критическая: почему украинцам грозит отключение воды
06:59
Отношения с Трампом превратились в головоломку для Зеленского мнение
06:43
Главное – пережить осень: астролог рассказал о болезни Софии Ротару
06:23
Стрижка боб-каре осень 2019: самые модные варианты, которые омолодят Фото
06:02
"Е*ать, душа": Экс-Серебро вывалила грудь из откровенного платья
05:48
Смертельная болванка из космоса: названа дата сближения с Землей гигантского астероида Видео
05:28
Кощей Бессмертный неизлечимо болен: астролог раскрыл тайну Медведчука
04:52
Могучая торпеда Нибиру взорвет Землю за 200 секунд - уфологи
04:36
Переломы и потеря ногтей: названа опасность кроссовок
04:01
Новое подорожание: цены на хлеб подскочат на 20% - эксперт
03:15
В чем польза арбуза, в чем вред и как выбрать арбуз правильно Видео
02:27
Диетолог развеяла мифы об овсянке и подсказала, как выбрать полезную крупу
01:47
К каким проблемам приведет стычка США и РФ из-за Северного потока-2: эксперт дал прогноз
01:03
Горячая порнозвезда-француженка разделась для фанатов на фото Фото
00:25
Стало известно, сколько женщин готовы к курортному роману
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять