"Явный кремлевский п*дарас": Ярош обругал на все корки Усика за общение с Шарием

Дмитрий Ярош / УНИАН

Дмитрий Ярош, бывший нардеп и экс-руководитель националистической организации Правый сектор в крайне жесткой манере раскритиковал боксера (бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе) Александра Усика − за то, что тот общался через Сеть со скандальным блогером Анатолием Шарием.

"Он, хоть и неплохой боксер, но явный кремлевский п*дарас Плохо они закончат. Такая у них судьба", − написал Ярош в комментариях к посту в Facebook офицера ВСУ и волонтера Анатолия Штефана ("Штирлица").

Напомним, ранее Дмитрий Ярош публично грозил "лопнуть дегенерата Шария". До этого Ярош жестко прошелся по советникам президента Владимира Зеленского, назвав тех "полупокерными дебилами".



