Ярош пригрозил "лопнуть дегенерата Шария" и получил ответ

31 июля 2019, 18:26

Представитель националистов раскритиковал избирателей, которые проголосовали на партию Шария.

Ярош
Ярош утверждает, что Шарием уже занимаются "парни" / УНИАН

Экс-народный депутат и бывший лидер Правого сектора Дмитрий Ярош заявил, что избиратели Партии Шария являются фейком и действительно образованные украинцы эту политсилу "лопнут".

"Большинство "образованных" его избирателей – фейк. Более того, их хозяева в Кремле – тоже фейк, хотя и кровавый. А молодые, действительно, образованные украинцы этот мыльный пузырь лопнут", - написал он в Facebook.

Ярош пригрозил, что "парни" уже занимаются Шарием и его политической партией, а также заверил, что "мучеников из этих придурков делать не будут".

Одиозный журналист и лидер политической партии Анатолий Шарий не задержался с ответом экс-нардепу. Он заявил, что, как минимум, странно слышать критику относительно работы в Верховной Раде от политика, который пропустил основную часть заседаний и на протяжении пяти лет практически не принимал участие в работе парламента. Проанализировав декларацию оппонента, Шарий констатировал, что, несмотря на саботаж работы, зарплату Ярош получал исправно и других источников дохода не декларировал, хотя приобретал недвижимость.

"Что они умеют в своей жизни – это угрожать. И больше ничего не умеют. Они не умеют строить, они не умеют убеждать, они не умеют общаться, они умеют исключительно угрожать. Что не по их – то сразу угроза", - заявил Шарий в видеообращении на своем канале в YouTube.

Напомним, социологи констатировали, что наиболее молодой и образованный электорат проголосовал за Партию Шария - 52% избирателей в возрасте 18-40 лет.

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Дмитрий Ярош Анатолий Шарий новости Украины
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