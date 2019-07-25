Эксперт: Успех Партии Шария – повод задуматься об отмене госфинансирования политсил

25 июля 2019, 19:01

Главная причина успеха Партии Шария – это возрастание роли социальных сетей и эффективная кампания "в полях", считает Владимир Фесенко.

Шарий
Популярность блогера Анатолия Шария сыграла немалую роль в успехе партии / 24СМИ

Партия Шария набрала на досрочных парламентских выборах чуть больше чем два  процента голосов избирателей. Теперь политсила получит государственное финансирование.  Руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде, объяснил, в чем причина успеха этой партии.

"Феномен Партии Шария – действительно очень интересный, его нужно исследовать. Думаю, что главная причина этого феномена – это возрастание роли социальных сетей и популярность блогера Анатолия Шария. Как бы мы к нему не относились, но у него есть своя аудитория, которая и стала ядром его сторонников. Он сформировал свой фан-клуб в Интернете, в YouTube. И это сработало. Вокруг этого ядра и собрались люди, которые, в итоге, проголосовали за эту политическую партию", - считает Фесенко.

А позже Партия Шария провела технологически очень эффективную кампанию "в полях". Все вместе это отлично сработало, сказал эксперт. Также Фесенко считает, что успех Партии Шария "станет хорошим поводом для инициативы об отмене государственного финансирования политических партий".

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Напомним, по состоянию на утро 25 июля, в Центральной избирательной комиссии обработали 99,85% электронных протоколов внеочередных парламентских выборов. Первое место занимает партия Слуга народа, которую поддержали 43,17% избирателей.

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