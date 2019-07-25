Батькивщина нарастила отрыв от партии Порошенко: ЦИК обработала 99,85% протоколов

ЦИК обработала 99,85% электронных протоколов / УНИАН

Утром, 25 июля, в Центральной избирательной комиссии обработали 99,85% электронных протоколов внеочередных парламентских выборов.

Первое место занимает партия Слуга народа, которую поддержали 43,17% избирателей.

На втором месте расположилась партия Оппозиционная платформа - За жизнь, за нее отдали свои голоса 13,03%.

Третье место занимает Батькивщина 8,18% голосов избирателей.

На четвертом месте Европейская солидарность с результатом в 8,10%.

Замыкает пятерку лидеров, проходящих в Раду, партия Голос, которую поддержали 5,82% избирателей.

Отметим, что остальные партии не набирают 5% голосов избирателей, что оставляет их за бортом нового парламента.

Читайте такжеГосдеп США восторженно оценил результаты выборов в парламент УкраиныНапомним, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

Согласно окончательным данным Национального экзит-пола, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия Слуга народа набирает 44,2% голосов, Оппозиционная платформа - За жизнь - 11,4%, Европейская солидарность - 8,8%, ВО Батькивщина - 7,4%, Голос - 6,5%.

По данным Центризбиркома, явка на внеочередных парламентских выборах составила 49,84% избирателей.