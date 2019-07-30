Женщины, незаконченное высшее: социологи нарисовали портрет избирателя Слуги народа

30 июля 2019, 16:43

Наиболее молодой электорат у Партии Шария.

выборы
Стало известно, кто за кого голосовал на выборах в Раду / УНИАН

За политическую партию Слуга народа на выборах в Верховную Раду Украины, которые прошли 21 июля, больше всего голосов отдали женщины, жители областных центров и молодежь.

География

Что касается географии, то Слуга народа стала победителем во всех регионах Украины (на западе партия набрала 39,4% поддержки, в центре – 45,5%, на юге – 50,2% и на востоке – 37,6%, свидетельствуют результаты анализа социально-демографических групп избирателей, принявших участие в Национальном экзит-поле на парламентских выборах-2019, проведенном Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива, Киевским международным институтом социологии (КМИС) и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

На западной Украине хорошую поддержку получила партия Голос (14,1%), в центральном – ЕС (10,1%), на юге и востоке – Оппозиционная платформа – За жизнь (16,7% и 30 3% соответственно).

В областных центрах победила Слуга народа (40,8%). В крупных городах (более 100 тысяч жителей) многие поддержали ОПЗЖ (15,5%) и Оппозиционный блок (8,2%).

А вот Батькивщина показала самый лучший результат в селах (9,8%), заняв там второе место. 

В электоратах партий Голос (52%) и Свобода (55%) больше половины составляют избиратели Западного региона; избиратели Запада и Центра преобладают у электората Украинская стратегии (79%), Батькивщины (78%), Радикальной партии Олега Ляшко (77%), партии Сила и честь (77%), Европейской солидарности (76%).

Зато избиратели Юга и Востока составляют большинство в электоратах Оппозиционного блока (78%), Оппозиционной платформы – За жизнь (74%) и Партии Шария (69%).

А вот основной избиратель партии Слуга народа сосредоточен в Центральном и Южном регионах (67%).

Мужчины и женщины

По словам социологов, в выборе мужчин и женщин различия наиболее выражены в поддержке партии Слуга народа: за нее проголосовали 41,7% мужчин и существенно больше женщин – 46%.

У остальных кандидатов различия совсем незначительны, преимущественно в пределах погрешности выборки, за исключением партии Европейская солидарность, за которую проголосовали 9,6% мужчин и 8,3% женщин и Партии Шария (4,1% мужчин и 2,4% женщин). 

Возраст

По информации социологов, политическая партия Слуга народа лидирует среди избирателей во всех возрастных группах, но больше всего – в группе 18-29 лет (58,8% голосов избирателей).

Довольно много симпатиков среди молодежи у Голоса - 9,4%, Европейской солидарности (7,0%) и Партии Шария (6,8%).

Среди пенсионеров больше всего популярностью пользуется тоже партия Слуга народа (32,7%). В то же время, много избирателей 60+ подарили свои голоса ОПЗЖ (20,1%) и Батькивщине (11,6%). 

Читайте также"Ходит в Бриони, бла-бла-бла популизм": эксперт назвал причины фиаско Ляшко на выборах"Наиболее молодой электорат – у Партии Шария (52% избирателей в возрасте 18-40 лет). По сравнению с другими партиями больше молодежи в возрасте до 40 лет в составе партий Голос (41%) и Слуга народа (36%). А старший электорат – у Оппозиционной платформы – За жизнь (79% избирателей – в возрасте 50 лет и старше)", - говорится в сообщении социологов.

Образование

Слуга народа получила первенство во всех образовательных группах, особенно – среди избирателей с незаконченным высшим образованием (собственно, это студенты), говорят социологи.

Избиратели с высшим образованием отдали партии Слуга народа 40,3% голосов, партии Европейская солидарность – 12,8%, ОПЗЖ – 9,6%, Голосу – 8,8%, Батькивщине – 6,1%.

В группе избирателей с неполным средним образованием Слуга народа получила 41,9% голосов, Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,3%, Батькивщина – 9,3%. 

Напомним, ранее ЦИК обработала 100% протоколов. Согласно данным ЦИК, уверенную победу получила партия президента Украины Владимира Зеленского во главе с Дмитрием Разумковым Слуга народа -  43,16% избирателей отдали этой политической силе свои голоса.

Второй "приз" у политической партии Оппозиционная платформа За жизнь – официально за нее проголосовали 13,05% избирателей.

На третьем месте обосновалась партия Юлии Тимошенко Батькивщина –  электоральная поддержка равна 8,18%.

Партия пятого президента Украины Петра Порошенко получила четвертый результат - за Европейскую солидарность проголосовали 8,12% украинцев.

Замыкает пятерку тех политических партий, которые прошли в Раду – партия фронтмена группы Океан Эльзы Святослава Вакарчука – у Голос 5,82% голосов избирателей.

Также ранее Центральная избирательная комиссия определила победителей во всех 199 мажоритарных округах на досрочных выборах в Верховную Раду Украины.

Таким образом, в Раду девятого созыва по мажоритарным округам попал 131 представитель партии Слуга народа, 45 самовыдвиженцев, по шесть представителей от Оппозиционной платформы - За життя и Оппозиционного блока, по два кандидата от Батькивщины и Европейской солидарности и по одному от Самопомочи, Свободы, партий Единый центр и Белая Церковь вместе.

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