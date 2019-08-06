"Иногда смотрим всей командой видео Шария" - Усик следит за блогером

Александр Усик внимательно следит за Шарием / УНИАН

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик сказал, что следит за деятельностью скандального блогера Анатолия Шария.

"Я тебя смотрю с 2014 или 2015 года. А посоветовал мне посмотреть Александр Гвоздик. Так что мы иногда всей командой просматриваем твои видео. Я не смотрел телевизор лет семь, а сейчас начал некоторых людей смотреть. Есть очень много правильных высказываний, но говорить и делать – это разные вещи. Сейчас появилось какое-то ощущение свежести. Должно в Украине что-то изменится. Зеленский – позитивный, молодой, светлый, улыбается. Это вообще круто!" – сказал Усик во время совместного с Шарием эфира в Инстаграм.

Напомним, что за дебют в супертяжах Александр Усик получит 1,2 миллиона долларов. Поединок Усика и Карлоса Такама может состояться 12 или 19 октября в Чикаго. На данный момент идут переговоры о дате боя. Боксеры должны были встретиться еще в мае, но бой был отменен из-за травмы украинца.